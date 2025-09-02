Đóng

Hàng triệu người đổ về trung tâm Hà Nội trước giờ diễu binh A80

(VTC News) -

Hàng triệu người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về trung tâm Hà Nội để chứng kiến màn diễu binh, diễu hành đầy hào hùng.

QUỐC TÚ - DUNG NHIÊN
