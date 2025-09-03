Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80

Video: Chiến sĩ A80 tạm biệt người dân Hà Nội, lên tàu vào Nam
Trưa 3/9, ô tô chở các cán bộ, chiến sĩ đến ga Hà Nội để lên đoàn tàu trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhệm vụ A80).
Theo kế hoạch, từ 3-5/9, Cục Xe máy - Vận tải tổ chức vận chuyển 1.257 cán bộ, chiến sĩ cùng trang bị, hành lý của các đơn vị Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34 bằng đường sắt từ Hà Nội vào các ga khu vực miền Trung, miền Nam.
Trên chuyến tàu đầu tiên xuất phát vào trưa nay có các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trong các khối Tác chiến điện tử, Dân quân tự vệ, Tác chiến không gian mạng… Tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 13h15 ngày 3/9, dự kiến đến ga Đà Nẵng (Quân khu 5) lúc 7h16 ngày 4/9 và đến ga Diêu Trì (Quân đoàn 34) lúc 14h28 cùng ngày.
Khác với vẻ nghiêm trang trong lễ diễu binh, các chiến sĩ thuộc khối Tác chiến điện tử Quân đoàn 34 trở lại nét mộc mạc, gần gũi với nụ cười rạng rỡ, cái bắt tay ấm áp và lời chào tạm biệt chân thành.
Chiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh (Sư đoàn 315, Quân khu 5) với chiếc áo bao phủ bởi chữ ký của đồng đội, người dân.
Nam chiến sĩ với nụ vười vui vẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, trở về đơn vị.
Những món quà kỷ niệm đặc biệt được làm thủ công của những chiến sĩ trao lại cho người thân.
Buổi chia tay diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thắm đượm tình quân dân, làm sống dậy truyền thống “quân với dân như cá với nước”. Đây cũng là dấu mốc khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến đầy ý nghĩa của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Bên cạnh sự vui vẻ, hân hoan trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn là những ánh mắt lưu luyến, những giọt nước mắt của người thân, người yêu khi chia tay các chiến sĩ.
Nhiều chiến sĩ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, trò chuyện với người dân trước giờ tàu chuyển bánh.
Ông Cao Kim Thông, cựu chiến binh phường Văn Miếu, chia sẻ: “Tôi có mặt tại ga Hà Nội từ 11h trưa để gặp gỡ, tiễn các chiến sĩ sau những ngày vất vả hoàn thành nhiệm vụ A80, lên đường trở về đơn vị. Nhìn các chiến sĩ trẻ hôm nay, tôi vô cùng xúc động và tự hào, như thấy lại hình ảnh của thế hệ chúng tôi năm xưa. Chỉ mong các em luôn rèn luyện tốt, giữ vững ý chí, để trở về đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Người cựu chiến binh thăm hỏi và động viên các chiến sĩ trẻ thuộc khối lực lượng Tác chiến không gian mạng trước khi họ lên đường trở về đơn vị.
Các quân nhân đến Hà Nội luyện tập cho nhiệm vụ A80 từ đầu tháng 6. Sau hơn 100 ngày vượt nắng mưa trên thao trường và hoàn thành nhiệm vụ diễu binh diễu hành trên Quảng trường Ba Đình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, họ chia tay Hà Nội trong tình cảm lưu luyến của hàng triệu người. Chuyến tàu trở về không chỉ khép lại những ngày tập luyện, phục vụ khẩn trương, mà còn ghi dấu niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao của các cán bộ, chiến sĩ, học viên.