Hơn 550 đoàn khách cao cấp từ 41 quốc gia đến TP.HCM trong 4 ngày

(VTC News) -

Theo Sở Du lịch TP.HCM, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025) tổ chức cùng lúc với Chương trình Đại hội đồng Xúc tiến Du lịch các TP toàn cầu lần thứ 12 (TPO 2025) tại TP.HCM đã thu hút đông đảo các nhà mua hàng quốc tế, các doanh nghiệp lớn trên thế giới cùng nhiều nhà đầu tư đến TP ký kết, tìm cơ hội kinh doanh du lịch.

Đã có hơn 550 đoàn khách quốc tế cao cấp đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Pháp; Australia; Bhutan; Brazil; Campuchia, Canada; Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật, Nga, Qatar; Singapore... là những người mua hàng, những tập đoàn du lịch, lữ hành hàng đầu của thế giới.

Các gian hàng của doanh nghiệp lữ hành luôn chật kín khách.

Trong nước, 34 tỉnh, thành cùng tham gia giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới, đột phá trong không gian rộng lớn và đa dạng hơn sau sáp nhập đơn vị hành chính. Trong đó, 28 địa phương tổ chức gian hàng triển lãm thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước tìm hiểu các hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch đặc sắc như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa...

ITE HCMC 2025 quy tụ 500 đơn vị, thương hiệu tham gia triển lãm tại 402 gian hàng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với cơ cấu đa dạng từ cơ sở lưu trú, lữ hành, công nghệ du lịch, vận chuyển, điểm tham quan – giải trí đến tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Sự kiện thu hút 46.100 lượt khách tham quan, trong đó có 35.550 lượt khách thương mại.

Đặc biệt, đã có 20.050 cuộc hẹn giao thương; trong đó gần 50% cuộc hẹn được ký kết thành công.

Đông đảo khách tham quan, săn tour giá rẻ tại ITE HCMC 2025.

Với chủ đề “Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động”, ITE HCMC 2025 là nơi giao thương, gặp gỡ của các tập đoàn du lịch toàn cầu, nhằm thúc đẩy thị trường du lịch quốc tế đến Việt Nam; tăng cơ hội kinh doanh, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới và thúc đẩy phát triển du lịch xanh - bền vững.

Đây cũng là lần đầu tiên, 4 sự kiện quốc tế quy mô lớn về thương mại - du lịch được tổ chức cùng lúc tại TP.HCM; là ITE HCMC 2025; Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu; sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế và Diễn đàn xuất khẩu.

Trong đó, có 3 sự kiện được tổ chức trong cùng không gian và thời gian, mở ra cơ hội liên kết, hợp tác đa ngành du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ITE HCMC 2025 không chỉ đơn thuần là nơi giao thương, mà còn là một diễn đàn chiến lược, để các doanh nghiệp cùng nhau định hình tương lai, mở rộng kết nối và nắm bắt các xu hướng mới, triển khai sản phẩm du lịch đặc sắc, đồng thời mở rộng kết nối để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.