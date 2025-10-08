Đóng

Thái Nguyên chìm trong biển nước ngập lụt chưa từng có

(VTC News) -

Hai ngày sau mưa lớn, nhiều khu vực ở Thái Nguyên vẫn ngập sâu, hàng trăm ngôi nhà ngập lút tầng 1 khiến cuộc sống người dân rất khó khăn.

Hữu Dánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới