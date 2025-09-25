Tết Trung thu sớm cho người khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc

(VTC News) -

Ngày 24/9, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức chương trình thiện nguyện “Ấm một mùa trăng - 2025” tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, mang yêu thương và sẻ chia đến những cụ già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung Thu năm 2025.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Mai Phương – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVNNPC - khẳng định, với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, chương trình “Ấm một mùa trăng 2025” không chỉ trao tặng những phần quà mà còn là sự sẻ chia về mặt tinh thần, thể hiện tấm lòng hơn 400 đoàn viên Công đoàn Cơ quan Tổng công ty gửi tới các cụ, các em nhỏ kém may mắn.

Qua đó, EVNNPC mong muốn sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực để các cụ, các em vượt lên hoàn cảnh, sống vui khỏe và hạnh phúc hơn.

Đại diện Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao quà Trung thu tới các cụ già và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Dịp này, đoàn đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm mua sắm thuốc men, vật tư y tế; tặng 93 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết thực như xà phòng, dầu gội, khăn mặt, nước xả vải, mũ len, bánh Trung thu cho các em nhỏ; đồng thời tổ chức “bữa ăn yêu thương” với 100 suất bánh kẹo dành cho các cụ và các cháu tại Trung tâm. Kinh phí thực hiện chương trình được quyên góp từ các cá nhân, tổ công đoàn thuộc Công đoàn Cơ quan EVNNPC cùng một số cán bộ hảo tâm trong EVN.

Chương trình cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025–2030. Đây đồng thời là dịp để đoàn viên công đoàn thêm gắn bó, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và chia sẻ cùng cộng đồng.

Đại diện Công đoàn Cơ quan EVNNPC trao phần quà hỗ trợ Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc mua sắm thuốc men, vật tư y tế,...

Ông Lương Cầm Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ - bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn thiện nguyện đến thăm, tổ chức những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần động viên tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm đồng thời khẳng định Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc và hỗ trợ, góp phần bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và chăm sóc hàng ngàn đối tượng bảo trợ xã hội như Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; người già cô đơn; người lang thang; người khuyết tật, tâm thần nhẹ. Trong 28 năm hoạt động, Trung tâm đã giúp tái hòa nhập cộng đồng thành công cho hơn 600 trường hợp.

Hiện tại, Trung tâm đang là mái nhà chung chăm sóc, nuôi dưỡng và can thiệp trị liệu thường xuyên cho 93 thành phần bảo trợ xã hội, trong đó có 26 trẻ em với hoàn cảnh đặc biệt.