Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ACHSI trên toàn hệ thống

(VTC News) -

Việc đón nhận chứng nhận quốc tế ACHSI là thành quả từ những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ kể từ tháng 8/2023, sau khi Hoàn Mỹ chính thức ký kết hợp tác với ACHSI.

Hiện nay, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ phục vụ người dân Việt Nam thông qua hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa dạng bao gồm 15 bệnh viện và 3 phòng khám trực thuộc, với các thương hiệu: Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ.

18 bệnh viện và phòng khám trực thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ chính thức được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI) công nhận chất lượng. (Ảnh: HM)

Hoàn Mỹ không ngừng đầu tư vào hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.

Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc – ACHSI là ủy ban kiểm định chất lượng y tế độc lập, uy tín toàn cầu. Chứng nhận ACHSI được cấp cho các cơ sở y tế đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn người bệnh, hiệu quả lâm sàng và cải tiến chất lượng liên tục. ACHSI có hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế Việt Nam, giúp các bệnh viện và phòng khám của Hoàn Mỹ từng bước tiếp cận, thiết lập nền tảng chất lượng bền vững.