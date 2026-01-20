Đóng

Tạo vỏ bọc 'đại gia' bất động sản, cặp vợ chồng lừa đảo 12 tỷ đồng

(VTC News) -

Cặp vợ chồng ở phường Pleiku, Gia Lai tạo vỏ bọc "đại gia" bất động sản và hứa hẹn trả lãi suất khủng để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của nhiều người.

Hồng Thắm
