Tăng khoảng 1 triệu người so với năm 2024, dân số Việt Nam hiện nay bao nhiêu?

(VTC News) -

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết, dân số trung bình của Việt Nam năm 2025 đạt 102,3 triệu người, tăng khoảng 1 triệu người so với năm 2024. Với số dân này, dân số Việt Nam đứng thứ ba Đông Nam Á và thứ 16 thế giới.

Trong đó, dân số nam là 51 triệu người, chiếm tỷ lệ 49,9%, dân số nữ là 51,3 triệu người, chiếm 50,1%.

Dân số khu vực thành thị là 39,5 triệu người, chiếm 38,6%; khu vực nông thôn là 62,9 triệu, chiếm 61,4%.

Mức sinh chung của cả nước giảm từ 2,1 con/phụ nữ năm 2021 xuống còn 1,93 con năm 2025, thấp hơn mức sinh thay thế. Tuổi thọ duy trì ở mức cao, trung bình 74,7 tuổi. Bình quân cứ 7 người Việt Nam thì có một người từ 60 tuổi trở lên.

Tính đến hết năm 2025, Việt Nam có 102,3 triệu người (Ảnh: Nhân dân).

Do mức sinh có xu hướng giảm trong những năm gần đây, kết hợp với tuổi thọ dân số ngày càng tăng, tỷ trọng nhóm dân số trẻ (từ 0-14 tuổi) tiếp tục giảm từ 23,5% năm 2024 xuống còn 22,8% năm 2025. Ngược lại, tỷ trọng nhóm dân số già (từ 60 tuổi trở lên) tăng từ 14% lên 14,5%. Nhóm dân số trong độ tuổi lao động (15-59 tuổi) khoảng 62,7%, cho thấy Việt Nam hiện đang trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”.

Tỷ số giới tính khi sinh (SRB) của Việt Nam năm 2025 là 110 bé trai trên 100 bé gái, giảm nhẹ so với năm 2024 (111,4). Tuy nhiên, đây là vẫn là mức cao so với mức cân bằng tự nhiên (khoảng 105 bé trai/100 bé gái), phản ánh tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta.

Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam. Theo đó, đến năm 2030, tỷ số giới tính khi sinh giảm xuống dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Quốc hội thông qua Luật Dân số ngày 10/12/2025 và ban hành Nghị quyết 262/2025/QH15 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng, mở ra đột phá chính sách cho công tác dân số.

Trọng tâm là khuyến khích sinh đủ hai con tại các vùng mức sinh thấp, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, thích ứng với già hóa dân số.

Luật Dân số có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 bổ sung nhiều chính sách nhằm duy trì mức sinh thay thế, như kéo dài thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai; hỗ trợ tài chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp, hoặc sinh đủ hai con trước 35 tuổi; ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội đối với gia đình có từ hai con trở lên.

Bên cạnh đó, luật bổ sung các quy định giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và khuyến khích người dân chủ động chuẩn bị cho tuổi già thông qua chăm sóc sức khỏe, bảo đảm tài chính, tham gia bảo hiểm và các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi.