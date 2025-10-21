Tạm giữ 20 thanh thiếu niên mang hung khí, đua xe náo loạn trung tâm Bắc Ninh

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 20 thanh thiếu niên. Những thanh niên này có hành vi gây rối trật tự công cộng tại vòng xuyến ngã 6, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh rạng sáng 19/10.

Khoảng đầu giờ sáng cùng ngày, lực lượng tuần tra Công an phường Kinh Bắc phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi nhiều xe máy không biển kiểm soát, nẹt pô, lạng lách, mang theo hung khí tự chế.

Nhóm này liên tục phóng nhanh, hú còi, gây náo loạn khu vực trung tâm tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy đuổi, khống chế được một số thanh thiếu niên tại chỗ và báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy xét, mở rộng điều tra.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Đến nay, cơ quan công an xác định danh tính và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 20 thanh thiếu niên, có độ tuổi từ 16 đến 20. Trong đó, phần lớn là học sinh, thanh thiếu niên trú tại các xã Hợp Thịnh và Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh). Tất cả đều có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô thành đoàn, mang hung khí gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe.

Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm trật tự xã hội.