Tài tử 'Thần điêu hiệp lữ' qua đời

(VTC News) -

Sohu đưa tin, tài tử Phan Hoành Bân qua đời ở tuổi 64. Thông tin này được tiết lộ trong danh sách các nghệ sĩ qua đời trong năm nay vừa được công bố tại sự kiện kỷ niệm Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 44. Tên của nam diễn viên Phan Hoành Bân nằm trong danh sách đó.

Thông tin về sự ra đi của ông khiến cho nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Phan Hoành Bân sinh năm 1962. Năm 1981, ông gia nhập khóa đào tạo diễn xuất của đài TVB cùng lớp Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy. Ông và Lưu Đức Hoa từng là bạn thân, sống cùng phòng.

Những năm 1980, sự nghiệp của Phan Hoành Bân bước vào giai đoạn phát triển. Sau khi đóng phim Tân Trác Sư Huynh (1984), Phan Hoành Bân bắt đầu trở nên nổi tiếng.

Trong sự nghiệp, Phan Hoành Bân và Lưu Đức Hoa đóng chung nhiều phim như Săn diều hâu (1982), Thần điêu hiệp lữ (1983)... Trong Thần điêu hiệp lữ, Phan Hoành Bân đóng vai Quách Phá Lỗ còn Lưu Đức Hoa đóng vai chính Dương Quá. Mặc dù vai diễn của ông chỉ xuất hiện trong vài cảnh, nhưng Phan Hoành Bân vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người.

Bên cạnh đó, ông còn tham gia nhiều phim nổi tiếng của TVB như Lộc Đỉnh Ký 1984 (vai Ôn Hữu Đạo), Cảnh sát mới ra trường, Bảo chi lâm, Lã tứ nương, Dương gia tướng, Đại Hương Cảng. Năm 1988, nghệ sĩ đóng Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu do hãng phim Đài Loan sản xuất.

Từ năm 1998, Phan Hoành Bân giải nghệ để chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Cũng từ đây, những tin tức về ông cũng dần biến mất.

Năm 2014, Phan Hoành Bân bất ngờ tái xuất màn ảnh với 2 bộ phim. Phim cuối cùng của ông là May We Chat, ra rạp năm 2014. Tuy nhiên cả hai dự án này đều không gây được tiếng vang.

Sau nhiều năm, Phan Hoành Bân và Lưu Đức Hoa cũng không còn gắn bó như thuở đôi mươi. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi có nuối tiếc tình bạn với Lưu Đức Hoa, tài tử từng trả lời: "Tại sao phải nuối tiếc, bạn bè không nhất thiết ngày ngày gặp nhau. Một ngày là bạn, cả đời là bạn".

Những năm tháng cuối đời, Phan Hoành Bân chọn cuộc sống kín tiếng, không xuất hiện ở sự kiện giải trí. Sự ra đi bất ngờ của nam diễn viên cũng khiến cho nhiều khán giả yêu mến phim cổ trang một thời cảm thấy tiếc nuối.