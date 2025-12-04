Tác nhân EV71 tái xuất, nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng ở TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM vừa phát đi thông tin khuyến cáo sự xuất hiện của tác nhân EV71 là nguyên nhân chính đáng lo ngại trong bối cảnh dịch bệnh tay chân miệng đang gia tăng ở TP.HCM.

Trong tháng 11/2025, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã xét nghiệm 18 ca tay chân miệng nặng và phát hiện 10 ca dương tính với EV71 (chiếm 56%).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng xác nhận chỉ bắt đầu phát hiện EV71 từ đầu tháng 11 sau khi giám sát hơn 400 mẫu từ đầu năm. Điều này cho thấy sự xuất hiện của EV71 có mối liên hệ mật thiết với thời điểm số ca mắc và ca nặng đồng loạt gia tăng.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo sự xuất hiện trở lại của tác nhân EV71, nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng.

Theo các chuyên gia y tế, EV71 là tác nhân có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp, và tuần hoàn, khiến diễn tiến nặng xảy ra nhanh chóng. Tuy nhiên, EV71 không phải là tác nhân mới và bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu cha mẹ nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo nên người dân không nên quá hoang mang, mà cần nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh.

Tính đến thời điểm này, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn TP.HCM đang có xu hướng gia tăng rõ rệt. Trong tuần 47, thành phố ghi nhận 1.547 ca , tăng 15% so với mức trung bình của bốn tuần trước đó.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca tích lũy đã lên tới 32.637 ca, cao hơn 64% so với năm 2024. Mặc dù không ghi nhận ca tử vong, thành phố đã tiếp nhận 65 ca nặng từ độ 2b trở lên.

Đáng lưu ý, từ tuần 42, số ca nặng trung bình là 3 ca mỗi tuần, cao hơn giai đoạn đầu năm. Các bệnh viện tại TP.HCM cũng đang tiếp nhận 640 ca chuyển từ các tỉnh thành khác, trong đó có 8 ca nặng, chiếm tới 70% tổng số ca nặng đang được điều trị tại thành phố.

Để đối phó với tình hình này, TP.HCM đã siết chặt công tác phòng chống dịch ở mọi cấp độ. Tại cộng đồng và trường học, yêu cầu kiểm tra, giám sát nhà trẻ, mẫu giáo phải được tăng cường. Các cơ sở cần bố trí đầy đủ xà phòng và dung dịch rửa tay, hướng dẫn xử lý đúng quy trình khi phát hiện trường hợp nghi ngờ. Yêu cầu bắt buộc là trẻ mắc bệnh phải được nghỉ học để tránh lây lan trong môi trường tập thể.

Tại HCDC, Trung tâm Y tế khu vực và Trạm Y tế xã/phường, hệ thống y tế cơ sở phải siết chặt giám sát, cập nhật liên tục các ổ dịch mới phát sinh. Công tác tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ y tế cần được triển khai và cần ban hành hướng dẫn giám sát, xử lý ổ dịch thống nhất trên toàn thành phố.

Tại các bệnh viện, cần sẵn sàng thu dung và điều trị các ca nặng. Các bệnh viện cần kích hoạt quy trình hội chẩn nhanh khi có ca diễn tiến xấu và báo cáo ca bệnh đầy đủ trên hệ thống giám sát để có dữ liệu ứng phó kịp thời.