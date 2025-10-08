Trẻ mắc tay chân miệng TP.HCM tăng cao, bác sĩ khuyến cáo gì?

(VTC News) -

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 39, TP.HCM ghi nhận 712 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 49,8% so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 39 là 22.514 ca. Các phường xã có số ca mắc cao bao gồm Dĩ An, Bình Tân và Vườn Lài.

Cụ thể, từ đầu tháng 10, số ca mắc tay chân miệng điều trị nội trú ở Bệnh viện nhi đồng 2, TP.HCM đã tăng lên gấp 3 - 4 lần so với 2 tuần trước.

Bé H.Đ (13 tháng tuổi, ngụ TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng sốt cao, nổi mụn đỏ li ti ở tay và chân.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó bé có triệu chứng ho, cảm nhẹ, được bác sĩ chẩn đoán viêm phổi và đã nằm điều trị ở bệnh viện địa phương gần 1 tuần.

Trẻ mắc tay chân miệng không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm. (Ảnh: Như Thuý)

“Khi bé bắt đầu nổi những mụn nhỏ li ti thì bác sĩ ở bệnh viện địa phương cũng cho khám và chẩn đoán lại vì nghi ngờ bé mắc tay chân miệng. Tuy nhiên, gia đình thấy bệnh viện ở địa phương cũng quá tải cùng với tâm lý lo lắng nên chúng tôi đã chủ động chuyển bé lên TP.HCM”, người nhà bệnh nhi chia sẻ.

Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 đang điều trị nội trú cho gần 20 ca bệnh, phần lớn ở độ 2A. Ngoài ra, mỗi ngày đều ghi nhận hàng chục ca bệnh mới đến khám tại khu vực ngoại trú.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Đình Qui – Trưởng khoa Nhiễm, bệnh tay chân miệng thường bùng phát mạnh từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Khi trẻ bắt đầu nhập học vào đầu tháng 9, tay chân miệng sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, vì chỉ cần 1 - 2 trẻ mắc bệnh, nguy cơ lây lan cho các trẻ khác trong trường là rất cao.

“Hầu hết trẻ mắc bệnh trong đợt này đều là ca mới, chưa từng nhiễm tay chân miệng trước đó. Đa số là trẻ nhỏ, nhiều bé mới đi học 1-2 tuần đã phát bệnh. Ngoài ra còn có những trẻ nhỏ dù chỉ ở nhà nhưng bị lây bệnh từ anh chị đi học mang về. Điều đó cho thấy, công tác phòng dịch bệnh ở các trường học là vô cùng quan trọng”, bác sĩ Nguyễn Đình Qui thông tin thêm.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mỗi ngày điều trị nội trú cho khoảng 15 - 20 trẻ mắc tay chân miệng, tăng nhiều so với cùng kỳ tháng trước. Đa phần trẻ đến với các triệu chứng sốt cao không hạ, loét miệng và nổi hồng ban ở tay, chân.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Huy, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết: "Nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan với tay chân miệng nên không đưa bé đến bệnh viện sớm khi có các triệu chứng ban đầu để được điều trị và cách ly kịp thời. Dù đây là căn bệnh quen thuộc ở trẻ nhỏ, nhưng tay chân miệng là bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng rất cao. Khi bệnh trở nặng sẽ dẫn đến các biến chứng về thần kinh và suy hô hấp khiến cho việc điều trị khó khăn hơn rất nhiều”.

Số ca mắc tay chân miệng tăng cao ở Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. (Ảnh: Như Thuý)

Với diễn tiến bệnh như hiện nay, các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng còn tăng cao trong thời gian tới, việc xuất hiện nhiều ca bệnh nặng là không tránh khỏi. Đặc biệt, trong bối cảnh sốt xuất huyết và bệnh hô hấp vẫn ở mức cao, các bệnh viện phải sẵn sàng các phương án ứng phó với nguy cơ dịch chồng dịch.

Virus tay chân miệng có thể lây lan nhanh qua dịch tiết đường hô hấp, phân và nước bọt. Trẻ dễ nhiễm bệnh khi chạm vào đồ chơi hoặc bề mặt có dính dịch tiết rồi đưa tay lên miệng, do virus có khả năng tồn tại lâu trong môi trường. Vì vậy, việc giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống là yếu tố quan trọng nhất để phòng bệnh.

Ở nhà, phụ huynh thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, đồ chơi của trẻ cũng cần được thường xuyên rửa sạch và phơi khô.

Ngoài ra, bác sĩ khuyến cáo, người dân duy trì vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín, dùng nước sạch, tráng nước sôi dụng cụ ăn uống, không mớm thức ăn, không để trẻ mút tay, ngậm đồ chơi và tránh dùng chung đồ vật khi chưa khử trùng.