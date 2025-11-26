(VTC News) -

Vai trò của nước chanh trong việc thanh lọc độc tố cho cơ thể

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthline cho biết, 100ml nước chanh tươi cung cấp khoảng 38 - 40mg vitamin C, chất chống ôxy hóa mạnh, có vai trò kích hoạt enzym thanh lọc độc tố cho cơ thể.

Vitamin C hỗ trợ quá trình chuyển hóa độc tố tan trong nước thành dạng dễ bài tiết qua nước tiểu.

Trong nước chanh còn chứa axit citric, giúp kích thích sản xuất mật từ gan, hỗ trợ tiêu hóa chất béo và tăng tốc quá trình thải độc qua gan, thận.

Việc uống 200-300ml nước chanh pha loãng mỗi ngày trong 12 tuần giúp cải thiện đáng kể chức năng gan và giảm nồng độ men gan ALT ở những người có gan nhiễm mỡ giai đoạn nhẹ.

Suy thận uống nước chanh được không?

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Times of India cho biết, thận của chúng ta thực hiện chức năng bài tiết các chất độc và chất thải trong máu. Thận cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp, điều chỉnh sức khỏe của xương và duy trì mức độ các chất hóa học như creatinine và axit uric.

Nước chanh là thức uống được nhiều người yêu thích vì tốt cho sức khoẻ

Bệnh thận mãn tính là khi thận của bạn không thể lọc máu, có nghĩa là các chất độc và chất thải tích tụ trong máu. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nguy hiểm như đột quỵ và các bệnh về tim.

Nước chanh, rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và axit citric không gây nguy cơ bất lợi nào đối với bệnh nhân bệnh thận mãn tính. Tiêu thụ loại thức uống này cũng không thể làm trầm trọng thêm tình trạng của những bệnh nhân này.

Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá mức, nó có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe khác. Quá nhiều nước chanh có thể gây buồn nôn, tiêu chảy và nôn mửa. Nó cũng hoạt động như chất lợi tiểu, làm tăng bài tiết chất lỏng trong cơ thể dẫn đến đi tiểu thường xuyên.

Ai nên thận trọng khi uống nước chanh?

Người có viêm loét dạ dày, tá tràng nên tránh uống khi bụng rỗng.

Người có rối loạn men răng cần súc miệng ngay sau uống hoặc dùng ống hút để hạn chế axit tiếp xúc men răng.

Không dùng chanh ngâm muối hoặc pha quá đặc để "giảm cân cấp tốc" - điều này phản khoa học và có thể gây rối loạn điện giải.