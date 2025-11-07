5 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh suy thận không nên bỏ qua

(VTC News) -

Dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh suy thận

Báo Thanh Niên dẫn lời thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Phòng khám Thận - Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, suy thận là một trong những bệnh lý thầm lặng nhưng cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng sống còn của cơ thể.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh suy thận:

Biểu hiện trên da và huyết học: Da xanh xám, niêm mạc nhợt nhạt. Phù mặt, chân tay do ứ dịch. Thiếu máu, xảy ra ở giai đoạn nặng và thường khó nhận biết sớm.

Triệu chứng tim mạch: Tăng huyết áp. Do ứ nước và rối loạn hormone điều hòa huyết áp từ thận. Trong trường hợp nặng, huyết áp có thể khó kiểm soát hoặc kháng trị.

Phát hiện sớm bệnh suy thận sẽ giúp việc điều trị dễ dàng hơn

Suy tim: Huyết áp tăng kéo dài khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, lâu dần dẫn đến suy tim. Các biến chứng có thể bao gồm viêm màng ngoài tim, tràn dịch màng tim hoặc suy tim ứ huyết.

Triệu chứng tiêu hóa, thần kinh - cơ, tiết niệu: Buồn nôn, chán ăn, rối loạn tiêu hóa. Tiêu chảy, loét niêm mạc miệng, đường tiêu hóa… Chuột rút, yếu cơ (có thể do rối loạn kali và canxi máu). Triệu chứng bàng quang, rối loạn tiểu tiện (tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần…). Hôn mê do ure huyết cao (biến chứng thường gặp ở suy thận giai đoạn cuối).

Tổn thương xương: Loãng xương, nhuyễn xương, gãy xương là tình trạng thường gặp ở người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối do mất cân bằng khoáng chất trong cơ thể.

Biến chứng suy thận

Dù lọc máu có thể giúp giảm bớt áp lực cho thận, giúp thận khỏe hơn, nhưng việc này cũng không thể thay thế hoàn toàn chức năng của thận. Vì thế, người bị bệnh vẫn có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm, thậm chí là dẫn đến tử vong.

Một số biến chứng phổ biến bao gồm:

Thiếu máu

Bệnh về xương và tăng phốt phát trong máu

Bệnh tim

Tăng kali máu

Tích tụ nước trong cơ thể

Sức khỏe tinh thần

Phòng ngừa suy thận

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của TTUT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên cho biết, hiện tại, hoàn toàn có thể giảm nguy cơ bị suy thận theo những lời khuyên dưới đây của các chuyên gia thận học:

Quản lý các bệnh khác một cách hiệu quả: Bệnh tiểu đường và cao huyết áp làm tăng nguy cơ bệnh. Vì thế, nên theo dõi bệnh chặt chẽ, tuân thủ phác đồ điều trị.

Thận trọng khi dùng thuốc không kê đơn: Dùng liều quá cao (ngay cả những loại thuốc thông thường như aspirin, ibuprofen và naproxen) cũng có thể tạo ra lượng độc tố cao trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho thận bị quá tải.

Duy trì cân nặng hợp lý: Tình trạng béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh có liên quan đến bệnh thận, chẳng hạn như tiểu đường và huyết áp cao.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh: Bao gồm ăn ít đường và cholesterol, giàu chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả.

Giảm lượng muối nạp vào: Ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp, dễ dẫn đến tình trạng suy yếu vùng thận.

Uống đủ nước: Mất nước khiến giảm lưu lượng máu đến thận, có thể làm hỏng thận. Do đó, uống đủ nước là một trong những thói quen tốt cho cho thận luôn được bác sĩ khuyến khích thực hiện.

Hạn chế rượu bia: Rượu làm tăng huyết áp. Đồng thời lượng calo dư thừa cũng có thể khiến bạn tăng cân.

Không hút thuốc: Hút thuốc làm giảm lưu lượng máu đến thận, ảnh hưởng đến chức năng thận ở những người có hoặc không có bệnh thận.

Giảm căng thẳng: Căng thẳng và lo lắng có thể làm tăng huyết áp, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của thận.

Tập thể dục thường xuyên: Các môn thể thao có thể giúp giảm căng thẳng, kiểm soát bệnh tiểu đường và huyết áp cao, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý. Người bệnh nên chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe của mình như bơi lội, đi bộ và chạy.