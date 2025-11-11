Sun Group hợp tác Cirque du Soleil - nhiều show nghệ thuật đẳng cấp sẽ ra mắt

(VTC News) -

Ngày 11/11, Hợp tác chiến lược với Sun Group đánh dấu mốc lần đầu tiên Cirque du Soleil chính thức hiện diện tại Việt Nam, cho thấy bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa nghệ thuật trình diễn đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với công chúng trong nước, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Sun Group trong việc kiến tạo những trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật mang tầm thế giới.

Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Cirque du Soleil, mang nghệ thuật giải trí đẳng cấp thế giới tới Việt Nam

Cirque du Soleil là thương hiệu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Với hơn bốn thập kỷ không ngừng sáng tạo và vượt qua giới hạn tưởng tượng, Cirque du Soleil mang tinh thần nghệ thuật của mình đến nhiều loại hình khác nhau như liveshow, show nghệ thuật đa phương tiện, các show diễn đa sân khấu, show âm nhạc, trải nghiệm nhập vai và sự kiện đặc biệt.

Kể từ khi thành lập năm 1984, hơn 400 triệu khán giả trên 6 châu lục và 86 quốc gia đã được truyền cảm hứng từ những tác phẩm của Cirque du Soleil. Hiện tập đoàn Canada này có gần 4.000 nhân viên, bao gồm 1.200 nghệ sĩ đến từ hơn 80 quốc tịch khác nhau.

Cùng các công ty thành viên như Blue Man Group, VStar Entertainment Group và The Works Entertainment, Cirque du Soleil tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng sáng tạo của mình trên toàn cầu.

Một số show diễn nổi tiếng của Cirque du Soleil là O - show diễn trên mặt nước nổi tiếng nhất thế giới, kết hợp xiếc, nhào lộn và trình diễn dưới nước tại Las Vegas (Mỹ); và KOOZA – show Big Top tràn đầy năng lượng, vừa trở lại Hồng Kông trong năm nay với dàn nghệ sĩ quốc tế trình diễn những tiết mục thót tim như Bánh xe Tử thần, đi dây trên cao, bập bênh nhào lộn, uốn dẻo, và diabolo, tất cả được thăng hoa trong giai điệu sôi động của ban nhạc sống.

Theo thỏa thuận, Sun Group và Cirque du Soleil sẽ hợp tác phát triển các show diễn quy mô lớn tại khắp các điểm đến trên cả nước, ở nhiều dự án như Nhà hát Ba Na Arena (Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng); Tổ hợp đa chức năng APEC tại Phú Quốc; Tổ hợp công viên văn hoá, giải trí và thương mại cao cấp Da Nang Downtown (Đà Nẵng); Nhà hát Opera Hà Nội (Hà Nội)... cùng các điểm đến mang tính biểu tượng khác được Sun Group đầu tư và phát triển.

Đại diện Tập đoàn Sun Group và Cirque du Soleil cùng đến tham quan, khảo sát các dự án sắp ra mắt tại Sun World Ba Na Hills.

Các tác phẩm trên đều sẽ do Cirque du Soleil trực tiếp sản xuất, thông qua các hình thức như show diễn theo mùa, show diễn cố định và dinner show (show trình diễn trong bữa ăn tối).

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, nói: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi hôm nay được hợp tác cùng Cirque du Soleil – tên tuổi đã làm nên những huyền thoại nghệ thuật của thế giới.

Đây không chỉ là dấu ấn hợp tác giữa hai thương hiệu lớn, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa khát vọng nâng tầm công nghiệp văn hóa Việt Nam, theo đúng định hướng mà Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã đề ra.

Với sự kết hợp giữa tinh hoa sáng tạo của Cirque du Soleil và tầm nhìn, năng lực tổ chức của Sun Group, chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những show diễn hàng đầu khu vực và thế giới”.

Sun Group kỳ vọng sẽ đồng hành cùng Cirque du Soleil sáng tạo ra nhiều show diễn đẳng cấp thế giới.

Trước khi hợp tác với Cirque du Soleil, Sun Group ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ giải trí – nghệ thuật Việt Nam với hàng loạt show diễn đa phương tiện tầm cỡ như chuỗi show diễn Symphony of the Sea (Bản giao hưởng đại dương) tại Phú Quốc, Symphony of River (Bản giao hưởng bên sông) tại Đà Nẵng, hay Symphony of the Green Island (Bản giao hưởng đảo xanh) tại Cát Bà – show diễn đã xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới vào năm 2025.

Tập đoàn cũng nổi tiếng với show diễn Kiss of the Sea - Nụ hôn của biển cả xác lập kỷ lục “Nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới” tại thị trấn Hoàng hôn - Phú Quốc.

Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc sôi động mỗi tối với hai show diễn đa phương tiện kết hợp trình diễn pháo hoa.

Với Sun Group, mỗi công viên Sun World, mỗi điểm đến đều là một “sân khấu sống động” - nơi du khách được tận hưởng những trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn cả về cảm xúc, văn hóa và thẩm mỹ.

Trong lễ ký kết, ông Daniel Lamarre, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Cirque du Soleil, khẳng định: “Sự hợp tác giữa Cirque du Soleil và Sun Group thể hiện cam kết chung về đổi mới và nâng tầm nghệ thuật. Chúng tôi cùng hướng đến việc mang tới cho khán giả những trải nghiệm giải trí đẳng cấp thế giới, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam như một điểm đến nghệ thuật toàn cầu.”

Ông Daniel Lamarre kỳ vọng những show diễn của Cirque du Soleil sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam như một điểm đến nghệ thuật toàn cầu.

Sự hiện diện của Cirque du Soleil tại Việt Nam thông qua cái “bắt tay” với Sun Group đánh dấu một cột mốc lịch sử, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam trong mắt các nhà sáng tạo hàng đầu thế giới.

Những show diễn sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa du lịch Việt Nam, đưa nghệ thuật trở thành trái tim của điểm đến, gia tăng giá trị văn hóa, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật biểu diễn toàn cầu.