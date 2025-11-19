Sự cố Cloudflare ảnh hưởng thế nào đến Internet toàn thế giới và Việt Nam?

(VTC News) -

Tối 18/11 theo giờ Việt Nam, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trên Internet, khiến nhiều dịch vụ nổi tiếng như ChatGPT, Claude, Spotify, X và nhiều nền tảng khác không thể hoạt động bình thường.

Nguyên nhân chính được xác định là do sự cố tại Cloudflare, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng Internet.

Ngoài các dịch vụ quốc tế, nhiều trang web lớn tại Việt Nam cũng gặp sự cố tương tự. Người dùng khi truy cập vào các trang này chỉ nhận được thông báo lỗi từ Cloudflare.

Các diễn đàn và cộng đồng công nghệ trong nước ghi nhận nhiều báo điện tử và trang web lớn như Báo Công Thương, Thời Báo Ngân Hàng, Tạp chí Thương Trường, Petrotimes, mạng xã hội Tinh Tế, và website Thư Viện Pháp Luật cũng bị gián đoạn.

Cloudflare vận hành một mạng lưới máy chủ toàn cầu giúp lưu trữ và phân phối nội dung đệm cho các website. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), hiện chưa có thống kê cụ thể về số lượng trang web bị ảnh hưởng và thời gian gián đoạn tại Việt Nam. Khi truy cập vào các website có lưu lượng lớn như Tinhte, taimienphi.vn, thuvienphapluat.vn, người dùng nhận được thông báo lỗi "Internal server error" kèm mã lỗi "Error code 500".

Mặc dù sự cố đã được khắc phục nhưng dư âm của nó vẫn còn. Nhiều người dùng đã bày tỏ sự thất vọng khi các công cụ làm việc và giải trí đột ngột ngừng hoạt động.

Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng chuyển sang thảo luận về nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, cho thấy sự phụ thuộc phức tạp của hạ tầng Internet vào các nhà cung cấp dịch vụ cốt lõi.

Khi Cloudflare gặp sự cố, các website ngay lập tức bộc lộ điểm yếu và ngừng hoạt động. Đồng thời, lớp bảo mật cũng bị vô hiệu hóa tạm thời, đặt các website vào tình trạng nguy cơ bảo mật trong thời gian dịch vụ bị đình trệ.

Một lỗi tiềm ẩn trong dịch vụ hỗ trợ khả năng giảm thiểu bot đã gây ra sự cố. (Ảnh: Techcrunch)

Trước đó, theo thông báo từ Cloudflare, vào lúc 19h21 ngày 18/11 (giờ Việt Nam), công ty đã phát hiện ra vấn đề và bắt đầu tiến hành khắc phục. Chỉ sau chưa đầy 2 giờ, Cloudflare thông báo đã hoàn tất việc sửa chữa và tin rằng sự cố đã được giải quyết.

Giám đốc công nghệ của Cloudflare, Dane Knecht, cho biết một lỗi tiềm ẩn trong dịch vụ hỗ trợ khả năng giảm thiểu bot đã gây ra sự cố này, sau một thay đổi cấu hình định kỳ.

Ông khẳng định đây không phải là một cuộc tấn công và thừa nhận rằng Cloudflare đã không đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng trong sự cố này.

Sự cố này cũng ảnh hưởng đến nền tảng X của Elon Musk, chỉ 1 tháng sau khi ông từng tự mãn về sự cố gián đoạn lớn của AWS (Amazon Web Services), trong đó có dịch vụ nhắn tin mã hóa Signal.

Mặc dù Elon Musk từng khẳng định rằng tin nhắn trên X được mã hóa hoàn toàn và không phụ thuộc vào AWS, nhưng hiện tại không thể liên kết trực tiếp với bài viết của ông do sự cố đang diễn ra.

Chủ tịch Signal, Meredith Whittaker, chỉ ra những bất lợi khi quá nhiều phần của Internet phụ thuộc vào một vài dịch vụ hạ tầng như Cloudflare và AWS. Bà nhấn mạnh rằng cần xem xét các yêu cầu hạ tầng của bất kỳ nền tảng truyền thông đại chúng nào và đặt câu hỏi về sự thiếu lựa chọn trong lĩnh vực này.

Mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dịch vụ đặt xe Uber, thanh toán trực tuyến Paypal… cũng nằm trong số các dịch vụ không thể truy cập được vào tối 18/11.