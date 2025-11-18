(VTC News) -

Theo đó, sự cố của Cloudflare đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều website và ứng dụng nổi tiếng như: Canva, ChatGPT, X (Twitter), Grok, hệ thống thanh toán Paypal và Spotify.

Vậy Cloudflare là gì mà khiến Internet toàn cầu tê liệt?

Cloudflare xảy ra sự cố gián đoạn vào tối 18/11 (giờ Việt Nam)

Cloudflare là một trong những nhà cung cấp hạ tầng website lớn nhất, giúp các trang web phục vụ nội dung đến người dùng một cách hiệu quả. Giống như nhiều công ty lớn khác trong lĩnh vực này, chẳng hạn như Amazon Web Services (AWS), Cloudflare thường không được người dùng biết đến cho tới khi xảy ra sự cố.

Công ty tự mô tả mình là "một trong những mạng lưới lớn nhất thế giới" với "hàng triệu tài sản Internet". Theo thông tin từ trang web của Cloudflare: "ngày nay, các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, blogger và bất kỳ ai có sự hiện diện trên Internet đều có thể tự hào về các trang web và ứng dụng nhanh hơn, an toàn hơn nhờ vào Cloudflare".

Cloudflare cung cấp nhiều sản phẩm, nhưng nổi bật nhất là bộ công nghệ giúp các trang web duy trì hoạt động trực tuyến ngay cả khi phải đối mặt với lưu lượng truy cập lớn. Lưu lượng này có thể đến từ số lượng khách truy cập cao bất thường hoặc từ các cuộc tấn công nhằm làm sập trang web.

Trong cấu trúc Internet đơn giản nhất, máy tính yêu cầu dữ liệu từ máy chủ gốc. Tuy nhiên, các máy chủ này có thể bị quá tải, dẫn đến tình trạng chạy chậm hoặc hỏng hoàn toàn. Cloudflare và các công ty tương tự hoạt động như một lớp trung gian giữa máy tính của người dùng và các trang web gốc, sử dụng các trung tâm dữ liệu có khả năng phục hồi cao để cung cấp nội dung một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.