Cloudflare nói gì về sự cố khiến một phần Internet toàn cầu đóng băng?

(VTC News) -

Theo đó, công ty xác nhận rằng "sự cố hiện đã được giải quyết" và họ đang tiếp tục theo dõi để đảm bảo mọi dịch vụ trở lại bình thường.

Tối 18/11, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại Cloudflare, một công ty Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho hàng triệu trang web khỏi các cuộc tấn công độc hại. Sự cố này đã khiến người dùng Internet không thể truy cập vào nhiều rang web, trong đó có X và OpenAI.

Thông báo lỗi từ Cloudflare xuất hiện trên thiết bị của người dùng. (Ảnh: The Guardian)

Theo thông tin từ Downdetector, sự gián đoạn này bắt đầu vào lúc 18h20 sáng (giờ Việt Nam) khi Cloudflare ghi nhận một sự gia tăng đột biến lưu lượng truy cập bất thường đến một trong các dịch vụ của mình. Mặc dù hầu hết lưu lượng cho các dịch vụ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường nhưng tỷ lệ lỗi đã tăng cao trên nhiều dịch vụ khác nhau.

Theo tờ The Guardian, kỹ sư của Cloudflare đã lên lịch thực hiện bảo trì tại các trung tâm dữ liệu ở Tahiti, Los Angeles, Atlanta và Santiago (Chilê), tuy nhiên chưa rõ liệu các hoạt động này có liên quan đến sự cố hay không.

Đến 19h21 (giờ Việt Nam), Cloudflare thông báo họ đã ghi nhận các dịch vụ đang dần khôi phục, nhưng khách hàng vẫn có thể gặp tỷ lệ lỗi cao hơn mức bình thường khi việc khắc phục đang tiếp tục.

Đến 21h46 (giờ Việt Nam), công ty xác nhận rằng "sự cố hiện đã được giải quyết" và họ đang tiếp tục theo dõi để đảm bảo mọi dịch vụ trở lại bình thường.

Trụ sở chính của Cloudflare tại San Francisco. (Ảnh: The Guardian)

Giáo sư Alan Woodward, chuyên gia tại Trung tâm An ninh mạng Surrey, đã mô tả Cloudflare là "công ty lớn nhất mà bạn chưa từng nghe đến". Theo thông tin từ Cloudflare, công ty này cung cấp các dịch vụ nhằm "bảo vệ trang web, ứng dụng, API và khối lượng công việc AI của bạn, đồng thời tăng tốc hiệu suất".

Woodward cho biết Cloudflare hoạt động như một "người gác cổng", có nhiệm vụ giám sát lưu lượng truy cập đến các trang web để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Những cuộc tấn công này thường xảy ra khi tác nhân độc hại cố gắng làm quá tải các trang web bằng cách gửi một lượng lớn yêu cầu. Bên cạnh đó, Cloudflare cũng kiểm tra xem người dùng có phải là con người hay không.

Mặc dù nguyên nhân của sự cố vẫn chưa được làm rõ nhưng Woodward khẳng định rằng đây khó có thể là một cuộc tấn công mạng, vì một dịch vụ lớn như Cloudflare rất khó gặp phải một điểm lỗi duy nhất.