(VTC News) -

Nhà sáng lập Duolog Design, Ou Shih-hsun, đang biến lưới đánh cá bỏ đi thành kính hoàn toàn có thể tái chế, kết hợp thiết kế với tính bền vững để giải quyết vấn đề rác thải biển.

Theo CNA, Ou, cựu nhà thiết kế của HTC, cho biết tầm nhìn của anh không chỉ là tạo ra sản phẩm mà còn giải quyết các vấn đề xã hội thông qua thiết kế bền vững. Sau một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, anh đã lấy kinh tế tuần hoàn làm kim chỉ nam.

Kính Hibang của Duolog - trong tiếng Đài Loan nghĩa là 'Hy vọng'. (Nguồn: CNA)

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, khoảng 640.000 tấn ngư cụ bị bỏ rơi trôi ra đại dương mỗi năm. Những chiếc lưới này chiếm 1/10 lượng rác thải biển, làm mắc kẹt động vật hoang dã, làm chết các rạn san hô và thậm chí gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải.

"Trước đây, chủ nghĩa bảo vệ môi trường dựa trên cảm giác tội lỗi, Ou nói, “Tuy nhiên, những phương pháp đó không giải quyết được tận gốc vấn đề.”

Khi ở Mỹ, Ou thấy các công ty Nam Mỹ tái chế lưới thành sản phẩm. Trở về Đài Loan, anh thấy ít nỗ lực nào khác ngoài dệt may, và phần lớn nguyên liệu thô đều được nhập khẩu.

"Vậy điều gì sẽ xảy ra với lưới đánh cá của Đài Loan?” anh nói, nhớ lại thời điểm mà cuộc tranh luận toàn quốc tập trung nhiều vào việc cấm ống hút hơn là xử lý rác thải biển.

Duolog biến rác thải thành thủy tinh. (Nguồn: CNA)

Một bước ngoặt đến khi Ou phát hiện ra rằng Trung tâm Phát triển Công nghiệp Nhựa của Đài Loan đã tái chế rác thải dọn dẹp bãi biển thành kính râm. Anh đã tìm hiểu các công ty liên quan và xây dựng các mối quan hệ đối tác khai thác nhu cầu về sản phẩm tái chế của châu Âu.

Tuy nhiên, việc thiết kế kính mắt tỏ ra khó khăn hơn nhiều so với những gì Ou mong đợi. Không giống như điện thoại, kính phải vừa vặn với nhiều khuôn mặt khác nhau với độ chính xác cực cao. “Đường cong của kính hoàn toàn không hợp lý. Chúng hoàn toàn mang tính cảm xúc”, anh nói.

Anh và nhóm của mình đã mua một máy in 3D và tạo ra các nguyên mẫu, nhiều trong số đó không sử dụng được. Chất liệu nylon của lưới đánh cá quá mềm, buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh.

Quyết tâm cải tiến, Ou đã tiếp tục phát triển thế hệ thứ hai, với sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng. Năm 2023, công ty đã ra mắt thương hiệu kính mắt Hibang.

Các mẫu kính mới có các bộ phận dạng mô-đun không cần ốc vít, gọng kính dạng bấm và miếng đệm điều chỉnh. Khách hàng có thể thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, và những người trả lại gọng kính cũ để tái chế sẽ được giảm giá 25% khi mua cặp kính mới.

Thiết kế này đã giành được sự công nhận quốc tế, bao gồm giải thưởng thiết kế iF của Đức và giải thưởng về tính bền vững tại Triển lãm Kính mắt Mido ở Milan. Đối với Ou, các giải thưởng này chỉ là một bước tiến tới mục tiêu lớn hơn.

"Hibang” có nghĩa là lưới đánh cá, nhưng trong tiếng Đài Loan, nó cũng có nghĩa là "hy vọng”, Ou nói. Anh hy vọng tính bền vững sẽ trở nên bình thường đến mức không cần phải là một điểm nhấn bán hàng.