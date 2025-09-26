Trước COP30: Trung Quốc bị chỉ trích vì mục tiêu khí hậu thiếu tham vọng

(VTC News) -

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tổ chức bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gần 100 quốc gia – bao gồm gần 40 nguyên thủ quốc gia – đã công bố hoặc cam kết hoàn thiện các mục tiêu khí hậu mới trước COP30 diễn ra tại Belém, Brazil vào tháng 11.

Các nhà máy là một trong những nguồn gây ôm nhiễm không khí. (Nguồn: Getty Images)

Khoảng hai phần ba lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu hiện được bao phủ bởi các mục tiêu đóng góp quốc gia (NDC) mới.

Nhiều nước đang phát triển yêu cầu tích hợp các biện pháp thích ứng, tăng cường khả năng chống chịu và xử lý tổn thất vào NDC của họ. Họ cũng kêu gọi tăng cường tài chính khí hậu để thực hiện tham vọng đã đề ra.

Tuy nhiên, một số mục tiêu của Trung Quốc hay Úc lại bị chỉ trích là thiếu tham vọng.

Dù là quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra cam kết rõ ràng về việc giảm nhanh lượng khí thải hoặc loại bỏ than đá. Các nhà quan sát cho rằng mục tiêu hiện tại của Trung Quốc không phù hợp với vai trò lãnh đạo toàn cầu về khí hậu.

Úc cũng bị phê phán vì chưa đưa ra lộ trình cụ thể để loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá – ngành xuất khẩu chủ lực của nước này. Dù có một số tiến bộ, các mục tiêu mới vẫn bị đánh giá là chưa đủ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của khủng hoảng khí hậu.

Dù các cam kết mới là bước tiến tích cực, các nhà lãnh đạo thừa nhận vẫn còn khoảng cách lớn để giữ nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5°C. Các cuộc Đối thoại Giải pháp do Liên Hợp Quốc và Brazil tổ chức chỉ ra rằng công nghệ để khử carbon trong năng lượng, giao thông và công nghiệp đã sẵn sàng – vấn đề là cần tăng tốc triển khai.

Chuỗi Đối thoại Giải pháp đã quy tụ chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và xã hội dân sự để thảo luận các chủ đề như: chuyển đổi năng lượng, cảnh báo sớm, khử carbon công nghiệp, bảo vệ rừng nhiệt đới, và hành động của các tổ chức phi nhà nước.