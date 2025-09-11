+
Sông Tô Lịch nhiều lần 'hồi sinh' bất thành: Liệu lần này có khác?
(VTC News) -
Sau 2 ngày, dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch để "hồi sinh" dòng sông này, nhiều người dân sinh sống xung quanh đã cảm thấy thay đổi rõ rệt.
VĂN CHƯƠNG
Tin mới
Sông Tô Lịch nhiều lần 'hồi sinh' bất thành: Liệu lần này có khác?
12:42 11/09/2025
VTC NEWS TV
Đề xuất UBKT Trung ương kiểm soát tài sản của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
12:33 11/09/2025
Tin nóng
Vớt 3 tạ cá chết phơi bụng trên hồ Trúc Bạch
12:28 11/09/2025
Tin nóng
Thương Tín lộ diện mạo khác lạ, sức khoẻ hiện giờ ra sao?
12:15 11/09/2025
Sao Việt
Vì sao chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh ở TP.HCM bị bắt?
12:12 11/09/2025
Bản tin 113
Nữ thủ khoa 'siêu hiếm' của Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành nội trú nào?
12:11 11/09/2025
Chân dung
5 thời điểm không nên uống nước dừa
11:55 11/09/2025
Tư vấn
Không có 'cây đũa thần' nào giải quyết được vấn đề ô nhiễm không khí
11:52 11/09/2025
Tin tức xanh
Thị trường thế giới biến động, xuất khẩu gạo Việt Nam ứng phó thế nào?
11:48 11/09/2025
Thị trường
Mua lê đừng dựa vào kích thước, biết 5 điều này sẽ chọn được lê ngon
11:37 11/09/2025
Gia đình
Clip em bé 1 tuổi ăn khỏe như Thánh Gióng thu hút 10 triệu lượt xem
11:30 11/09/2025
Giới trẻ
Chiêu sinh tồn mới của giới trẻ Trung Quốc giữa cơn bão thất nghiệp
11:27 11/09/2025
Tư liệu
MB lan tỏa giá trị nhân văn qua mạng xã hội thiện nguyện đầu tiên của Việt Nam
11:21 11/09/2025
Kinh tế
Xe vào trường chở rác tông chết 1 học sinh: Mẹ khóc nghẹn trước bàn thờ con trai
11:11 11/09/2025
Đời sống
TP.HCM dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần
11:05 11/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Cải tiến mới tiện lợi, siêu ngon, chuẩn gu mẹ bầu từ Morinaga E-Okasan
11:00 11/09/2025
Tin tức
Công nghệ 11/9: Úc triển khai tàu ngầm không người lái Ghost Shark
10:57 11/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, xã miền núi Quảng Ngãi hứng 2 trận động đất
10:56 11/09/2025
Tin tức 24h qua
Cận cảnh khách sạn Hilton cao nhất Nepal trước khi bị thiêu rụi
10:48 11/09/2025
Bất động sản
Chân dung cặp đôi bác sĩ nội trú tài sắc vẹn toàn gây sốt mạng xã hội
10:32 11/09/2025
Chân dung
Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị
10:18 11/09/2025
Chính trị
Thông báo thực hiện thu hồi đất tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi
10:16 11/09/2025
Cần biết
5 thực phẩm trong bếp hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ, tiểu đường hiệu quả
10:00 11/09/2025
Tư vấn
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/9: Cự Giải vận đỏ, Song Ngư áp lực tiền bạc
09:51 11/09/2025
Lịch vạn niên
Còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2
09:48 11/09/2025
Chuyện bốn phương
Hà Nội làm công viên dọc hai bờ sông Tô Lịch
09:43 11/09/2025
Tin nóng
Chicilon Media nhận nhiều lời chúc khi hoàn tất thủ tục cấp phép 4G
09:39 11/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/9 và rạng sáng 13/9
09:36 11/09/2025
Cần biết
Đồng minh của ông Trump vừa bị ám sát giữa ban ngày là ai?
09:34 11/09/2025
Thời sự quốc tế
Nữ bác sĩ nội trú chọn ngành Nội tim mạch, cả hội trường vỗ tay không ngớt
09:31 11/09/2025
Chân dung