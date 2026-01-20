Sôi động ngày hội khởi nghiệp VUTM OPEN DAY 2026

(VTC News) -

Nhằm triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường lao động và khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, Học viện Y – Dược học Cổ truyền Việt Nam tổ chức sự kiện VUTM OPEN DAY 2026 với chủ đề “Định hướng nghề nghiệp – Mở lối tương lai”.

Sự kiện được tổ chức trong hai ngày 19-20/1/2026 tại Học viện Y – Dược học Cổ truyền Việt Nam (Số 2 Trần Phú, Đại Mỗ, Hà Nội).

Phát biểu khai mạc Ngày hội, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực Y – Dược cổ truyền chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của xã hội và thị trường lao động, đồng thời khẳng định sứ mệnh của Học viện trong việc đồng hành cùng người học trên hành trình lập nghiệp và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng của ngành Y tế.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu, chia sẻ định hướng nghề nghiệp giữa sinh viên, đại diện lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các Bệnh viện, doanh nghiệp và cựu sinh viên PGS. TS Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, cựu sinh viên Ngô Hải An - BSNT Y Khoa, Trường Đại học VinUni về những kinh nghiệm học tập, nghiên cứu đối với lĩnh vực Y học nói chung và ngành Y dược cổ truyền nói riêng.

Sự kiện hướng tới các mục tiêu trọng tâm:

Tạo cầu nối giữa đào tạo – nghiên cứu – thị trường lao động trong lĩnh vực Y Dược Cổ truyền (YDCT), góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Định hướng nghề nghiệp và khởi nghiệp cho sinh viên ngành YDCT, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần lập thân lập nghiệp theo giá trị truyền thống của dân tộc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Học viện với doanh nghiệp, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan quản lý và các tổ chức nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững cho YDCT Việt Nam.

VUTM OPEN DAY 2026 được tổ chức với các hoạt động nổi bật:

Khu gian hàng giới thiệu tuyển dụng và thực tập; quảng bá và giới thiệu dược liệu, sản phẩm Y học cổ truyền.

Không gian giao lưu giữa sinh viên – nhà tuyển dụng.

Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Y Dược Cổ truyền” tập trung thảo luận các vấn đề về vai trò của Y học cổ truyền (YHCT) trong hệ thống y tế hiện đại và nâng cao năng lực thích ứng với công nghệ cao cho sinh viên.

Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng của Đại hội Đảng về gắn kết “Nhà trường – Doanh nghiệp – Xã hội”, phát huy trí tuệ Việt, kế thừa tinh hoa y học dân tộc kết hợp với thành tựu khoa học hiện đại, xây dựng thế hệ thầy thuốc YDCT bản lĩnh – nhân văn – hội nhập.

VUTM Open Day 2026 là không gian kết nối tri thức – trải nghiệm – định hướng, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để sinh viên chủ động lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong kỷ nguyên mới.