Sinh viên Oxford, Heidelberg sang Việt Nam học ca bệnh 'chỉ có trong y văn'

(VTC News) -

Ba tháng thực tập tại Khoa Nội - Hồi sức thần kinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) với Maria Weber - nữ sinh viên y khoa đến từ Đức là trải nghiệm không thể quên. Tại đây, Maria không chỉ gặp những ca đột quỵ thông thường mà còn tiếp cận với "mô hình bệnh tật" đa dạng, từ nhiễm trùng thần kinh hiếm gặp đến các bệnh lý thần kinh ngoại biên diễn biến nặng.

“Ở đây, chỉ trong một tuần, tôi có thể quan sát số lượng ca bệnh nhiều hơn cả vài tháng thực tập ở quê nhà”, Maria chia sẻ. Điều khiến cô ấn tượng nhất chính là bản lĩnh lâm sàng của bác sĩ Việt. Trong môi trường áp lực cao, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, sự quyết đoán và tốc độ đưa ra quyết định của các bác sĩ Việt Nam là bài học về phản xạ lâm sàng mà không giáo trình nào có thể mô phỏng trọn vẹn.

Sinh viên quốc tế tham gia đi buồng thăm bệnh nhân.

Tương tự, Đạt Nguyễn - sinh viên năm cuối Đại học Heidelberg (Đức) bất ngờ khi trực tiếp theo dõi những ca viêm tấy sàn miệng lan tỏa hay lao đường tiêu hóa tại Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn và chăm sóc Vết thương. Những căn bệnh này nam sinh vốn chỉ biết trong các trang sách y văn nay hiện hữu sinh động trước mắt anh hằng ngày.

Không chỉ quan sát, Đạt được theo dõi toàn bộ quá trình điều trị, từ kiểm soát nhiễm khuẩn, xử trí phẫu thuật đến khi vết thương hồi phục. Những ca bệnh phức tạp được giải quyết bằng kinh nghiệm và kỹ năng của bác sĩ Việt tạo ra bước ngoặt trong nhận thức nghề nghiệp của chàng sinh viên trẻ.

Là một trong những sinh viên nước ngoài đầu tiên đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức học tập trong năm 2022, Alexander Michael Larkin Hayes, sinh viên năm thứ 6, Trường Đại học Oxford của Vương quốc Anh vô cùng hào hứng. Cậu đã tìm hiểu về sự khác biệt tại Việt Nam về chăm sóc y tế, kỹ thuật phẫu thuật, đặc biệt là tại khoa Nội - Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong tương lai, với những kinh nghiệm từng thực tập tại Việt Nam, cậu tin bản thân có thể tham gia các đợt tình nguyện tại các nước đang phát triển để giáo dục y tế và khám chữa bệnh.

Bác sĩ Ngô Thị Huyền, Khoa Nội - Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, điểm khác biệt khiến sinh viên quốc tế lựa chọn Việt Đức là giảng đường lâm sàng là bởi giảng đường mở của y khoa thực hành.

Thực tập tại khoa Nội - Hồi sức thần kinh, các bạn sinh viên điều kiện tiếp cận mô hình bệnh tật của chuyên khoa thần kinh với các mặt bệnh điển hình như thần kinh ngoại biên, bệnh cơ, nhiễm trùng thần kinh, đột quỵ (chảy máu não, nhồi máu não…). Các bệnh lý thần kinh mãn tính với nhiều trường hợp nặng, diễn biến lâu cũng là cơ hội để các bạn sinh viên tiếp cận với những phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến, hiệu quả nhất.

Việc học tập và trao đổi chuyên môn hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp sẽ giúp các bạn sinh viên nước ngoài có thể học tập và dễ dàng hòa nhập để có thể hoàn thành khóa học như mong đợi.

"Địa chỉ vàng" đào tạo tiêu chuẩn quốc tế

Đã từ lâu, giờ thăm buồng bệnh của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn có thêm các sinh viên quốc tế. Các bác sĩ tương lai này đến từ những quốc gia có nền y học tiên tiến như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Australia, Nhật Bản.

Sinh viên quốc tế tham gia phụ mổ.

Không phải ngẫu nhiên sinh viên quốc tế chọn Việt Đức là địa chỉ để thực hành lâm sàng.

Tháng 4/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) công nhận là Trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu. Đây là chứng chỉ danh giá mà nhiều cơ sở y tế thế giới mong muốn đạt được để khẳng định uy tín và chất lượng phẫu thuật viên, là môi trường rất tốt để rèn luyện tay nghề chuyên môn lẫn thực hành.

Theo thống kê, hằng năm từ 300.000 - 500.000 lượt bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khoảng 80.000 - 90.000 ca phẫu thuật. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc bệnh viện thông tin, so với cơ sở y tế tại các nước phát triển, mỗi ngày chỉ mổ 3-5 bệnh nhân, thì con số phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là vô cùng lớn.

Mỗi ngày diễn ra hàng trăm ca phẫu thuật từ đơn giản đến đặc biệt phức tạp như chấn thương nặng, đa chấn thương do tai nạn giao thông, phẫu thuật tiêu hóa, gan mật, ghép tạng, phẫu thuật thần kinh. Không phải bệnh viện nào trên thế giới cũng có thể thực hiện được. Đây chính là “lớp học sống” mà nhiều sinh viên y khoa quốc tế tìm kiếm.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, việc tiếp nhận sinh viên ngoại quốc không chỉ là chia sẻ tri thức mà còn là cơ hội để đội ngũ y tế Việt Nam chuẩn hóa hơn quy trình và nâng cao năng lực hội nhập.

“Sinh viên quốc tế thường rất chăm chú và cầu thị. Các em không chỉ hỏi về kỹ thuật mổ, mà còn hỏi vì sao phải lựa chọn phương án này, xử trí thế nào khi điều kiện không đầy đủ. Điều đó cũng buộc chúng tôi phải lý giải rõ ràng hơn, khoa học hơn những gì mình làm hằng ngày”, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh nói.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp đón hơn 100 sinh viên quốc tế và gần 250 chuyên gia nước ngoài đã đến đây trao đổi chuyên môn. Sự chuyển dịch này cho thấy Bệnh viện Việt Đức nói riêng, y học Việt Nam nói chung đang từng bước trở thành nơi chia sẻ và lan tỏa kinh nghiệm chuyên môn trong khu vực. Việt Nam đã đủ "độ chín" để vừa điều trị hiệu quả cho nhân dân, vừa tham gia đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho thế giới.