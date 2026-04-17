Mổ ở Việt Nam hết 28 triệu, du khách Mỹ nói ở quê nhà có thể nợ 10 năm

Anh Travis Carrasquillo (38 tuổi, sống tại Hawaii, Mỹ) bị gãy xương gò má cùng nhiều vết nứt khác trên mặt trong một lần chơi thể thao tại Đà Nẵng. Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức để sơ cứu.

Sau khi chụp X-quang, bác sĩ tại bệnh viện chỉ định phẫu thuật nhưng anh do dự, lo lắng vì bệnh viện có quy mô nhỏ, mọi thứ rất cơ bản, “không giống tý nào các bệnh viện ở Mỹ”. Do thời gian được nghỉ ngắn, anh quyết định phẫu thuật tại bệnh viện Vĩnh Đức.

Travis Carrasquillo làm xét nghiệm, chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật. Vài tiếng sau, anh được đưa đến phòng phẫu thuật, gây mê và thực hiện phẫu thuật.

Anh Travis Carrasquillo review hài lòng với chất lượng và chi phí khám điều trị tại BV đa khoa Vĩnh Đức.

Sau phẫu thuật, các bác sĩ nói anh ở lại viện theo dõi. Các y tá vệ sinh vết mổ nhiều lần mỗi ngày, truyền kháng sinh qua đường tĩnh mạch. Điều này rất khác ở Mỹ, bác sĩ thường cho về ngay lập tức, kèm thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh.

Không chỉ vậy, sự thân thiện của nhân viên y tế cũng để lại ấn tượng mạnh. Nhân viên ở đây luôn cười thân thiện khiến cho Travis Carrasquillo không hề cảm thấy mình bị đối xử khác biệt vì là người nước ngoài.

Ngoài ra, anh cũng phải công nhận, đồ ăn thức uống phục vụ bệnh nhân rất ngon miệng. Mỗi bữa ăn, Travis Carrasquillo được nhận 4 hộp sữa nhưng thường chỉ uống 1-2 hộp. Đến khi xuất viện, điều dưỡng, y tá ở đây gói ghém gửi anh đem về 87 hộp sữa, trùng với số sữa mà anh bỏ lại khi được ở mỗi bữa ăn. “Họ nói tôi đã không uống đủ lượng yêu cầu và phải đem về uống hết”.

Chi phí điều trị là điều Travis “sốc” nhất. Không có bảo hiểm y tế, anh trả tổng cộng hơn 28 triệu đồng. Trong đó, chi phí cấp cứu, chụp chiếu và thuốc khoảng 2,5 triệu đồng; ca phẫu thuật gần 12 triệu đồng; tiền nằm viện khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày, đã bao gồm ăn uống.

"Nếu đến bệnh viện quốc tế, có lẽ tôi phải trả ít nhất 5.000-6.000 đô. Còn nếu ở Mỹ, tôi không biết giá sẽ còn cao kinh khủng thế nào nữa. Ở Mỹ, nếu không có bảo hiểm, tôi sẽ phải nợ nần chồng chất trong ít nhất 10 năm tới" - Travis nói.

Bác sĩ Trần Công Chính - Trưởng đơn vị Điều trị quốc tế Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho biết, bệnh nhân Travis Carrasquillo được tiếp nhận trong tình trạng chấn thương vùng mặt với tổn thương xương gò má và nhiều vết nứt phức tạp. Sau khi thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định cần can thiệp phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ biến chứng cũng như đảm bảo yếu tố thẩm mỹ lâu dài. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục và được xuất viện khỏe mạnh.

BS Chính cũng thông tin, những năm gần đây, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho nhiều bệnh nhân nước ngoài. Dù là bệnh nhân trong nước hay quốc tế, nguyên tắc điều trị vẫn là an toàn và hiệu quả vì sức khỏe của người bệnh.