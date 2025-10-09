Sinh viên bị cô lập giữa lũ, trường đại học lập đội cứu trợ khẩn cấp trong đêm

(VTC News) -

Khuôn viên chính của Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) ở vị trí cao, tránh được ngập lụt, nhưng nhiều sinh viên ngoại trú vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ký túc xá bị ngập sâu, có nơi gần 2m, cuốn trôi nhiều tài sản, sách vở, đảo lộn hoàn toàn đời sống và việc học tập của các em.

Ký túc xá của Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) chìm trong biển nước.

TS Nguyễn Quang Đông – Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức của trường cho biết, trường có hơn 10.000 học viên, sinh viên, trong đó chỉ khoảng 260 sinh viên ở ký túc xá. Tuy nhiên, gần 1.000 sinh viên ngoại trú đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt, chủ yếu ở các khu vực trũng thấp, ngập sâu.

Dù đã phát thông báo khẩn sáng 8/10 kêu gọi sinh viên, giảng viên ở khu vực ngập hoặc có nguy cơ mất an toàn đến trường tạm trú, nhưng lượng sinh viên đến chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Ngập lụt kéo dài khiến nhiều nơi mất điện, mất mạng, gây khó khăn cho việc liên lạc với sinh viên.

“Chúng tôi cố gắng duy trì liên lạc qua nhóm Zalo, gọi điện cho từng lớp, từng nhóm nhỏ để nắm tình hình, nhưng vẫn rất lo lắng. Mực nước ở ký túc xá đã rút bớt, nhiều khu vực quanh thành phố vẫn ngập sâu, không ít sinh viên bị cô lập”, đại diện trường nói.

Nước vẫn dâng cao, chỉ có thể dùng phao hoặc xuồng cứu hộ để di chuyển. Trước tình thế đó, Trường Đại học Y - Dược thành lập đội cứu trợ khẩn cấp gồm 300 tình nguyện viên, nhanh chóng triển khai hỗ trợ sinh viên, cán bộ và người dân bị chia cắt bởi nước lũ.

Chuẩn bị đồ ăn, lương thực đến sinh viên, người dân khu vực ngập lụt.

Theo anh Hà Thế Duy – Bí thư Đoàn Trường Đại học Y - Dược, người trực tiếp chỉ huy đội cứu trợ, do trường không có xuồng riêng, nên đội phải mượn phương tiện từ các lực lượng cứu hộ bên ngoài. Một nhóm đi cứu trợ, vận chuyển hàng, nhóm còn lại ở trường nấu cơm nóng, chuẩn bị thuốc men, nước uống gửi tới khu vực bị cô lập".

Khó khăn lớn nhất với đội cứu trợ là nước ngập sâu, mất điện, thiếu nước sạch và sóng điện thoại yếu, khiến việc liên lạc với những sinh viên còn mắc kẹt rất khó khăn. Các tình nguyện viên phải gọi từng cuộc điện thoại, liên hệ theo nhóm nhỏ để nắm vị trí và tình hình.

Nước ngập sâu, có nơi đến gần 2m khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Sau gần một giờ vật lộn, đội tiếp cận được khu vực ký túc xá. Nhiều sinh viên đứng trên tầng hai vẫy tay khi thấy xuồng cứu hộ xuất hiện. Khi xuồng cập bờ, các thành viên nhanh chóng đưa sinh viên, đồ đạc cứu trợ về điểm tập kết của trường.

Tại đây, nhà trường bố trí khu giảng đường làm nơi lưu trú tạm. Các suất cơm nóng, thuốc men và nước uống được chuẩn bị sẵn, cấp phát ngay khi sinh viên di chuyển đến. Không kịp nghỉ tay, một nhóm khác của đội cứu trợ lập tức lên xuồng, đến các điểm ngập sâu còn lại để tiếp tục hỗ trợ.

Đến 23h ngày 8/10, đội cứu trợ trường Đại học Y - Dược đã di dời hơn 100 sinh viên và cư dân ra khỏi ký túc xá và các khu vực trũng.

Theo thống kê đến 23h ngày 8/10, đội cứu trợ Trường Đại học Y - Dược di dời hơn 100 sinh viên và cư dân ra khỏi ký túc xá và các khu vực trũng. Đội còn thực hiện hàng chục chuyến vận chuyển lương thực, nước uống và thuốc men đến các vùng còn ngập lụt xung quanh.

Dự kiến trong ngày 9/10, đội cứu trợ sẽ tiếp tục các chuyến vận chuyển nhu yếu phẩm đến những khu vực còn bị cô lập. Các tình nguyện viên cũng hoạt động hết công suất, hỗ trợ di chuyển sinh viên, người dân ra khỏi vùng ngập lụt, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.