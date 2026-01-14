Siêu thị ở TP.HCM tung khuyến mãi ồ ạt, người dân tranh thủ sắm Tết sớm

Từ cuối tuần qua (10-11/1), khách đã nhộn nhịp mua sắm Tết tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại TP.HCM như Aeon, Co.opmart, GO!, MM Mega Market. Một số siêu thị có thời điểm khách phải xếp hàng chờ tính tiền.
Bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm, đồ trang trí, giỏ quà tặng hay các khu vực bán quần áo, hàng tiêu dùng, chất tẩy rửa phục vụ dọn dẹp nhà cửa... là nơi tập trung đông khách nhất.
Tại siêu thị Aeon Bình Tân (phường An Lạc), các quầy bánh mứt, trái cây, khu vực bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến như giò lụa, lạp xưởng… đều đông nghịt người. Có thời điểm chiều tối, khách phải xếp hàng chờ tính tiền.
Không chỉ có các hàng thực phẩm, đồ khô, hàng tiêu dùng Tết mà nhóm hàng tươi sống thiết yếu hàng ngày như rau củ, trái cây cũng được khách quan tâm chọn mua. Trái cây nhập khẩu cũng được nhiều người chọn làm quà biếu Tết.
Theo yêu cầu của Sở Công Thương TP.HCM vừa gửi các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cả hệ thống phải chủ động cung ứng nguồn hàng thiết yếu phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026; không để xảy ra khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý.
Tại Winmart Thảo Điền, lượng khách dù không quá đông nhưng theo nhân viên siêu thị, khách trải đều trong ngày từ sáng sớm đến tối. Sức mua tăng lên thấy rõ nhất là ở nhóm thực phẩm, đồ khô và hóa mỹ phẩm. Hệ thống bán lẻ này đang có chương trình ưu đãi Tết quy mô lớn với điểm nhấn là các ưu đãi lên đến 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 cho hàng nghìn sản phẩm quen thuộc ngày Tết, từ thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống đến hóa mỹ phẩm, thời trang, nên thu hút đông khách mua sắm.
Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc, cho biết doanh nghiệp đã làm việc với nhà cung cấp từ 2 đến 3 tháng trước Tết để tăng cường dự trữ hàng hóa, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, giá cả bình ổn, để người dân thuận tiện mua sắm.
Bên cạnh thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, rau củ quả, hàng tiêu dùng... siêu thị cũng cung cấp đa dạng các món ăn và thực phẩm chế biến sẵn, để khách tiết kiệm tối đa thời gian chuẩn bị và nấu nướng trong những ngày Tết bận rộn, như bánh chưng, giò chả, lạp xưởng, dưa hành, cùng nhiều dòng thực phẩm đông lạnh tiện lợi cho việc sử dụng ngay hoặc chế biến nhanh, với giá ưu đãi chỉ áp dụng trong mùa Tết.
Chị Mỹ Dung, một khách hàng đang mua khá nhiều bột giặt và nước lau nhà, nước lau kính, cho biết không phải sắm Tết mà tranh thủ khuyến mãi nên chị mua để cả nhà sử dụng và gửi cho mẹ ở quê. Tết cũng là thời điểm sử dụng nhiều hơn các sản phẩm tẩy rửa, lau nhà nên chị mua sớm. Nhà chị có thói quen đầu tháng Chạp dọn dẹp nhà cửa nên thời điểm này mua là hợp lý.
Đại diện Central Retail cho biết thêm hệ thống siêu thị GO! đang triển khai chương trình khuyến mãi áp dụng hàng loạt ưu đãi cho các mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng và quà tặng Tết, giúp việc mua sắm đầu Xuân trở nên tiện lợi, tiết kiệm. Mức giảm giá lên đến 43% cùng nhiều quà tặng, áp dụng cho đa dạng sản phẩm thiết yếu. Ngoài ra, các nhãn hàng cũng tung nhiều chương trình độc đáo thu hút khách.
Ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết so với Tết năm 2025, lượng hàng dự trữ năm nay của đơn vị tăng từ 10-30% tùy theo nhóm ngành. Trong giai đoạn cao điểm Tết, MM Mega Market triển khai dự trữ quy mô lớn, với hàng khô và phi thực phẩm đạt khoảng 30.000 tấn; nhóm thực phẩm tươi sống khoảng 2.800 tấn, đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của khách hàng trong suốt mùa cao điểm. Riêng khu vực miền Trung tăng dự trữ nhóm hàng đồ dùng gia đình lớn hơn.
Ghi nhận tại hệ thống này, khách mua sắm tập trung nhiều ở khu vực quần áo may sẵn, đồ trang trí Tết, hóa mỹ phẩm; bún mì các loại và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thau chậu, chén bát, bình hoa...
Ông Toàn cho biết thêm các siêu thị MM Mega Market triển khai nhiều chương trình Tết theo từng giai đoạn từ 25/12/2025 đến 16/2/2026. Mỗi chương trình tập trung khoảng 500 mặt hàng khuyến mãi, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu, hàng bán chạy, hàng mùa vụ và các nhóm ngành hàng chiến lược. Các hình thức ưu đãi được thiết kế đa dạng như giảm giá trực tiếp, mua nhiều giá tốt, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, combo tiết kiệm và quà tặng kèm, với mức ưu đãi hấp dẫn trong các chương trình chọn lọc.
Quà tặng cũng là nhóm hàng được khách mua nhiều khi chỉ còn khoảng 30 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Năm nay, giỏ quà Tết được thiết kế với giá rẻ chưa từng có, chỉ từ khoảng 100.000 đồng với nhóm sản phẩm thiết thực như trái cây, cà phê, trà, bánh kẹo...
Tại siêu thị Go! An Phú, giỏ quà Tết đang đẩy mạnh khuyến mãi, chiết khấu cao cho khách mua số lượng lớn.
Theo đại diện MM Mega Market Việt Nam, năm nay, các giỏ quà Tết của đơn vị này được xây dựng xoay quanh nhóm thực phẩm và đồ uống. Bên cạnh đó, ưu tiên các sản phẩm được sản xuất trong nước, có thương hiệu uy tín, như trà, cà phê, các loại hạt và trái cây sấy, góp phần tôn vinh hàng Việt và đồng hành cùng các nhà sản xuất nội địa, với dải giá trải dài từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng, phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng. Trong đó 50% là set quà có giá dưới 500.000 đồng.
Ngoài các nhóm hàng thiết yếu, hoa tươi thời điểm này cũng đã thu hút khách quan tâm. Nhiều người chọn mua các loại hoa chơi lâu như tuyết mai, thanh liễu, địa lan, mai anh đào... Theo lý giải của chị Ngọc Thanh (ngụ phường An Khánh), vì Tết là thời gian gia đình về quê nên chị thường mua sắm, vui chơi Tết trong tháng Chạp để có không khí.
Sở Công Thương TP.HCM khuyến khích các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi... trên địa bán TP năm nay mở cửa bán hàng trở lại từ sáng mùng 2 Tết hoặc sớm hơn, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm và vui chơi của người dân.
UBND TP.HCM yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành nắm thông tin nhu cầu tiêu thụ thịt heo trên địa bàn; tổng đàn, nguồn cung heo hơi và sản phẩm động vật từ các tỉnh, thành cung cấp cho TP.HCM; chuẩn bị nguồn thịt heo đáp ứng nhu cầu cho người dân; không để thiếu hàng, gián đoạn hàng gây tăng giá.
Trong trường hợp phát hiện thiếu hụt nguồn cung, kịp thời tham mưu UBND Thành phố các giải pháp điều hòa cung cầu, nhằm ổn định thị trường.
Cùng với đó là kiểm tra nguồn dự trữ, kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp Bình ổn thị trường thịt heo, chuẩn bị phương án giải quyết trong trường hợp giá heo hơi có biến động.
Sở Tài chính theo dõi sát giá cả thị trường, đặc biệt giá heo hơi, để kịp thời tham mưu Thành phố các biện pháp quản lý, điều hành giá thịt heo trên địa bàn.