Show '2 ngày 1 đêm' xin lỗi về hành động phản cảm, gây ảnh hưởng xấu tới trẻ em

(VTC News) -

Trên trang fanpage gần 1 triệu thành viên, nhà sản xuất chương trình 2 ngày 1 đêm vừa lên tiếng sau khi nhận phản hồi từ khán giả về việc Lê Dương Bảo Lâm dùng màng bọc thực phẩm quấn kín mặt. Hành động này khiến một bộ phận khán giả chỉ trích, cho rằng nguy hiểm, có thể khiến trẻ em học theo.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, chương trình luôn được xây dựng với tinh thần giải trí, vui nhộn nhưng yếu tố an toàn và phù hợp với khán giả vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Lê Dương Bảo Lâm bị bịt kín mặt bằng màng bọc thực phẩm gây tranh cãi.

Chương trình giải thích rằng việc Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Bên cạnh đó, chương trình nói đã có khuyến cáo khán giả không bắt chước trên chính nội dung phát sóng.

"Chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, ban tổ chức xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm", phía nhà sản xuất cho biết.

Bên cạnh đó, 2 ngày 1 đêm khẳng định sẽ tăng cường cảnh báo và nhắc nhở khán giả nhỏ tuổi không nên bắt chước. Rà soát chặt chẽ quy trình biên tập để hạn chế những hình ảnh có thể gây hiểu lầm, đồng thời cam kết tiếp tục mang đến những nội dung giải trí tích cực, gần gũi và an toàn. Ê-kíp mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và góp ý từ khán giả.

Chương trình giải thích rằng đã cảnh báo khán giả.

Trước đó trong tập mới nhất của 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm bị đồng đội dùng màng bọc thực phẩm quấn kín mặt trước một thử thách. Các nghệ sĩ hả hê, cười đùa thích thú khi chứng kiến Lê Dương Bảo Lâm bị chịu hình phạt. Dù Trường Giang đã yêu cầu để hở mắt, mũi, miệng để đảm bảo an toàn cho đồng nghiệp, nhưng hình ảnh này vẫn khiến nhiều khán giả lo ngại và phẫn nộ.

Cư dân mạng cho rằng việc dùng chi tiết "quấn kín mặt" để gây cười tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể tạo ra ảnh hưởng xấu nếu trẻ nhỏ bắt chước. Dù chương trình có hiển thị dòng cảnh báo "không được tái hiện dưới mọi hình thức", nhiều khán giả nhận xét thông báo này quá ngắn ngủi, khó tạo tác động đủ lớn để ngăn chặn nguy cơ.

Đây cũng không phải lần đầu chương trình này phải lên tiếng về những tranh cãi, nhất là việc Hieuthuhai bị lột đồ, Lê Dương Bảo Lâm ồn ào, rớt răng giả, Trường Giang bị nói đùa kém duyên... Các nghệ sĩ tiết chế hơn sau khi nhận ý kiến góp ý từ khán giả.

Thời điểm đó, nhà sản xuất khẳng định luôn đề cao sứ mệnh mang niềm vui, những giờ phút giải trí sau giờ làm việc mệt mỏi cho khán giả. Chương trình hy vọng rằng một số khán giả hạn chế những lời bình luận khiếm nhã không đáng có khiến sự việc dẫn đến chiều hướng tiêu cực.

Chương trình nhiều lần vướng tranh cãi của khán giả.

2 ngày 1 đêm là chương trình truyền hình thực tế ăn khách, đã phát đến mùa thứ tư. Dàn nghệ sĩ hội tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Trường Giang, Hieuthuhai, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn...

Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ trải nghiệm, thực hiện thử thách để quảng bá du lịch, ẩm thực đặc trưng từng vùng đất đi qua.