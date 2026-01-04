Shipper cụt tay giao 50 đơn hàng mỗi ngày để có tiền cưới vợ

(VTC News) -

Ahmad Nabil Rosli, 26 tuổi, sinh sống tại vùng Terengganu, miền Đông Malaysia, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội nước này. Nhờ ý chí sắt đá, anh chàng vượt lên hoàn cảnh khuyết tật để mưu sinh bằng nghề shipper giao đồ ăn.

Tháng 5/2017, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc thay đổi hoàn toàn cuộc đời Rosli. Chiếc xe máy của anh bị tông trúng, kéo lê giữa đường và bốc cháy dữ dội. Người cha kể lại rằng lúc đó Rosli rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thậm chí tim ngừng đập suốt 30 phút.

“Các bác sĩ đã dốc hết sức để giành giật sự sống cho tôi. Đó là khoảnh khắc cực kỳ sinh tử”, Rosli nhớ lại. Dù may mắn sống sót nhưng anh vĩnh viễn mất đi cánh tay trái. Thay vì gục ngã, chàng trai trẻ coi đây là cơ hội thứ hai để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn nhờ sự tiếp sức từ gia đình.

Bắt đầu công việc shipper bằng chiếc xe máy đặc biệt từ vài năm trước, Rosli thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật lên mạng xã hội. Dù chỉ còn một tay, anh vẫn duy trì cường độ làm việc đáng nể từ sáng sớm đến đêm muộn, trung bình hoàn thành hơn 30 đơn hàng mỗi ngày.

Bất chấp khuyết tật, chàng trai trẻ vẫn không ngừng nỗ lực để có tiền lấy vợ.

“Có những hôm tôi tự phá kỷ lục của chính mình với 50 đơn hàng mỗi ngày”, Rosli tự hào chia sẻ. Anh cho biết mình không còn sử dụng tay giả khi làm việc vì nó gây đau nhức dây thần kinh vai.

Câu chuyện của anh bắt đầu "gây sốt" mạng xã hội sau đoạn video ghi lại cảnh anh bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra. Khi nhận ra chiếc xe đặc biệt và khiếm khuyết của anh, viên cảnh sát đã ân cần hỏi thăm: "Tay anh bị thương có đâu không vậy người anh em?".

Rosli cũng bật mí sự tử tế của cộng đồng và những tin nhắn động viên từ khách hàng chính là động lực để anh tiếp tục vững tay lái. Bên cạnh đó, mục tiêu lớn nhất hiện tại của Rosli là tích góp đủ tiền để kết hôn với "người đặc biệt" đang sống tại Singapore vào tháng 12/2026.

Cảm động trước nghị lực của anh, một thính giả sau khi nghe câu chuyện trên đài phát thanh Malaysia đã ngỏ ý tài trợ toàn bộ chi phí đám cưới cho anh.

Dưới các bài đăng về Rosli, cộng đồng mạng dành cho anh "cơn mưa" lời khen. "Số phận sẽ không phụ lòng những người không bao giờ bỏ cuộc. Một người như Rosli xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng", một dân mạng bình luận

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại cho sự an toàn của anh: “Lái xe trên cao tốc với một cánh tay là quá nguy hiểm dù với xe đặc biệt. Có lẽ anh ấy nên tìm một công việc trong văn phòng để bảo đảm an toàn hơn".