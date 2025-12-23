Seyoul triển khai chiến dịch 'Yêu là tặng' - gửi thông điệp chăm da bền vững

(VTC News) -

“Yêu là tặng” chữa lành từ làn da

Trong bối cảnh đó, chiến dịch “Yêu là tặng” được xây dựng từ quan điểm rằng làn da cũng cần được chăm sóc và nâng niu đúng cách để có thời gian phục hồi.

“Yêu là tặng” chiến dịch theo đuổi định hướng chăm sóc và nâng niu dù da chưa hoàn hảo.

Thay vì tung hô một làn da hay vẻ đẹp hoàn hảo chỉ trong thời gian ngắn, Seyoul theo đuổi triết lý chăm sóc da an toàn, lành tính và hiệu quả bền vững. Đây được xem là phương pháp đơn giản nhưng lại phù hợp với những làn da đang nhạy cảm hoặc tổn thương, không thể chịu tác động mạnh từ các phương pháp xâm lấn hay sản phẩm có tác dụng quá mạnh.

Chia sẻ về định hướng của chiến dịch, đại diện Seyoul cho biết việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề bề mặt của làn da, mà còn hướng đến việc giúp người dùng lấy lại sự tự tin: "'Yêu là tặng' là thông điệp nhắn gửi rằng dù làn da chưa hoàn hảo, bạn vẫn hoàn toàn xứng đáng được nâng niu. Các sản phẩm của Seyoul được thiết kế để chăm sóc nhẹ nhàng nhất cho những làn da đang bị kích ứng hoặc tổn thương do tác động mạnh từ môi trường và tâm lý."

Khi chăm da cũng là một hành trình yêu thương

Hầu hết các dòng sản phẩm Seyoul được định hướng hỗ trợ cho những người tiêu dùng không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn duy trì làn da khỏe mạnh.

Bộ sản phẩm bao gồm mặt nạ thạch collagen, tinh chất dưỡng da và kem chống nắng đều nằm trong những bước chăm sóc được xem là thiết yếu trong chu trình làm đẹp hằng ngày. Điểm chung của các sản phẩm này là sự kết hợp giữa công nghệ chăm sóc da hiện đại và các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên, hướng đến độ an toàn và khả năng sử dụng lâu dài.

Bộ sản phẩm chăm sóc da Seyoul với thành phần thiên nhiên và công nghệ hiện đại.

Trong đó, mặt nạ thạch collagen được đánh giá là điểm nhấn nhờ khả năng cấp ẩm và hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi cho da. Theo thông tin từ nhà sản xuất, sản phẩm ứng dụng công nghệ giúp collagen thủy phân với hydrogel đa tầng có khả năng thẩm thấu tốt hơn vào tầng biểu bì, thay vì chỉ tạo hiệu ứng trên bề mặt. Nhiều người dùng cho biết làn da có cảm giác ẩm mượt, căng hơn sau thời gian ngắn sử dụng.

Tinh chất Meso White tập trung vào nhu cầu làm sáng và đều màu da, đồng thời hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên. Đây được xem là bước chăm sóc quan trọng đối với những làn da nhạy cảm hoặc chịu tác động từ môi trường và mỹ phẩm trước đó, khi da cần được nuôi dưỡng và phục hồi một cách nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, kem chống nắng nâng tông không chỉ đáp ứng vai trò bảo vệ da trước tia UV và ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử, mà còn mang lại hiệu ứng che phủ nhẹ. Điều này giúp người dùng có thể tự tin khi ra ngoài với lớp nền tự nhiên, không cần trang điểm cầu kỳ.

Theo đại diện thương hiệu, Seyoul Routine được phát triển dựa trên sự thấu hiểu những áp lực thường nhật mà phụ nữ hiện đại đang đối mặt. Việc tối giản quy trình chăm sóc da nhưng vẫn đảm bảo yếu tố chuyên sâu được xem là hướng tiếp cận phù hợp, đặc biệt với những làn da nhạy cảm hoặc đang trong giai đoạn phục hồi.

Đẹp theo cách của riêng mình

Chị Thu Trang (30 tuổi, TP.HCM), một người dùng của Seyoul, chia sẻ: "Trước đây tôi chăm da vì lo sợ sự già nua và những lời chê bai. Nhưng khi trải nghiệm những sản phẩm Seyoul, 15 phút đắp mặt nạ hay thoa tinh chất mỗi tối trở thành khoảng thời gian tôi thực sự thư giãn và kết nối với bản thân. Đó là lúc tôi nhận ra mình cần yêu thương chính mình trước khi đợi người khác yêu thương."

Yêu da từ những điều giản đơn nhất chính là những gì mà Seyoul muốn theo đuổi.

Với sự đầu tư bài bản về cả chất lượng sản phẩm lẫn thông điệp truyền cảm hứng, Seyoul đang góp phần thay đổi định kiến về làm đẹp: Chăm sóc da không phải để che giấu khuyết điểm, mà là để nuôi dưỡng sự tự tin bền vững từ bên trong mỗi người được quyền đẹp theo cách của chính mình.