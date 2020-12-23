Lời chúc Giáng sinh an lành ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa

(VTC News) -

Giáng sinh đang cận kề, trên mọi ngóc ngách đường phố đều tràn ngập không khí Noel với những cây thông Noel xanh sẫm đeo trên mình những món đồ trang trí lộng lấy, với hình ảnh ấm áp của ông già tuyết... Những lời chúc Giáng sinh an lành là món quà tinh thần ý nghĩa không chỉ giúp bạn thể hiện được tình cảm, sự quan tâm mà còn giúp người nhận có ngày Giáng sinh hạnh phúc..

Lời chúc Giáng sinh dành tặng bố mẹ

Giáng sinh đến rồi! Con cầu chúc cho bố mẹ luôn khỏe mạnh, để làm động lực cho chúng con. Chúc bố mẹ Giáng sinh an lành, ấm áp!

Chúc cha mẹ và cả gia đình chúng ta đón một Giáng sinh ấm áp yêu thương. Cầu chúc gia đình ta luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Con yêu tất cả mọi người.

Merry Christmas! Nhân dịp Noel, con chúc bố mẹ những điều tốt đẹp nhất, chúc bố mẹ và cả gia đình ta có một mùa Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.

Noel đến, con chúc bố mẹ một mùa Giáng sinh an lành, luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng con. Merry Christmas. Con cưng của bố mẹ!

Giáng sinh đến rồi, con sẽ cầu xin ông già Noel mang món quà sức khỏe đến cho bố mẹ, chúc cho bố mẹ luôn được mạnh khỏe và sống thật lâu để vui vầy bên con cháu.

Merry Christmas! Con chúc bố mẹ của con có đêm Noel vui vẻ, hạnh phúc và sống thật mạnh khỏe. Chúng con suốt đời sẽ nhớ ơn công sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ. Chúng con yêu bố mẹ nhiều.

Hạnh phúc lớn nhất của con chính là được sinh ra trong gia đình mình, được bố mẹ yêu thương hết mực. Không chỉ có dịp Giáng sinh, Tết... mà 365 ngày còn đều mong bố mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ bên chúng con. Merry Christmas!

Bố mẹ thân yêu, một mùa Giáng sinh nữa lại về. Con kính chúc bố mẹ luôn có mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và thật vui vẻ. Merry Christmas!

Lời chúc Giáng sinh 2020 tặng người yêu

Mùa Giáng sinh đến rồi, chúc người anh thương Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đừng để bị cảm lạnh nha. Merry Christmas!

Chúc em yêu mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và vui vẻ. Dù em đi đâu, anh vẫn luôn dõi theo, hướng về em, đồng hành cùng em suốt chặng đường dài để có thể dìu em khi em vấp ngã, bên em mỗi khi em cô đơn và hạnh phúc cùng em khi thấy em cười. Merry Christmas!

Noel nữa lại về, chúc anh yêu của em mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bên em. Mãi yêu anh.

Tặng em niềm vui để em mỉm cười mỗi ngày, tặng em nụ cười để luôn rạng ngời và gửi tặng em những điều tốt đẹp nhất. Chúc em yêu Giáng sinh ấm áp và an lành.

Merry Christmas! Mùa lạnh đến rồi, em nhớ mặc áo ấm nha và lúc ngủ đừng quên mơ về anh nhé. Chúc em Giáng sinh an lành.

Noel đang đến gần, anh muốn gửi lời chúc Giáng sinh an lành, ấm áp đến em thay thế cho cái ôm, nụ hôn trìu mến để sưởi ấm em vào mùa Giáng sinh khi anh ở xa. Merry Christmas.

Anh đã ước với ông già Noel là anh muốn có em làm bạn đồng hành suốt cuộc đời này nên nếu ông già Noel gói em lại thì đừng chống cự nhé. Ông Noel đang mang em đến bên anh đó.

Nhân dịp Giáng sinh, chúc em những điều tốt đẹp nhất. Chúc em Noel ấm áp, an lành, vui vẻ, hạnh phúc.

Một mùa Noel nữa không có anh bên cạnh, dù xa cách nhưng em vẫn nhớ, yêu anh nhiều. Chúc anh Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đừng quên nhớ về em.

Dù mà Giáng sinh đến rồi, nhưng có em ở bên cạnh, cùng nắm tay, mùa giá rét đối với anh cũng trở nên nống ấm. Anh mong tình yêu của chúng ta mãi là sẽ mãi bền vững để có thể đi qua nhiều mùa đông, mùa Giáng sinh khác trong cuộc đời.

Anh biết không, trong hàng vạn người, chỉ có mình anh trên thế giới này được đọc tin nhắn của em vào mùa Giáng sinh. Chúc anh Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Merry Christmas.

Em luôn gửi những lời chúc đơn giản nhưng chân thành nhất đến mọi người "Giáng sinh an lành" Nhưng lời chúc này đến với anh còn được gói gọn trong tình yêu nồng nàn của em dành cho anh. Merry Christmas!

Những câu chúc Giáng sinh hay cho bạn bè

Người đang đọc những dòng tin này có vị trí rất đặc biệt trong tim mình. Vì vậy, hãy luôn vui vẻ vào mỗi buổi sáng khi cậu thức giấc bởi luôn có tớ nghĩ đến cậu. Chúc cậu có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc!

Chúc những người bạn thân yêu của tớ có một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và may mắn. Tớ mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Merry Christmas!

Giáng sinh tới rồi, tớ chẳng biết làm gì hơn ngoài gửi tới bạn những lời chúc thân thương nhất. Chúc cho người bạn xinh đẹp của tớ luôn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng những vui buồn của tớ suốt thời gian qua. Merry Christmas!

Có 1 ông già Noel đang ngồi câu cá, có 1 chiếc lá đang lơ lửng trên cây, có 1 con công đang quay vòng tập múa, có 1 công chúa đang ngủ trong rừng và có 1 thằng khùng đáng yêu đang đọc tin nhắn...! Chúc mày Giáng sinh vui vẻ nhé!

Nếu bạn nhận được tin nhắn này, có nghĩa là luôn có một người mong bạn vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và yêu đời. Chúc mừng Giáng sinh an lành và ấm áp nhé bạn của tôi!

Bạn biết không, sự hiện diện của bạn đã làm cho những ngôi sao trên bầu trời sáng hơn và những ngày mùa đông giá lạnh trở nên ấm áp hơn. Chúc mừng Giáng sinh an lành, may mắn tới với bạn - người mà tôi luôn yêu quý, trân trọng.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về rồi. Chúc cho ai đó hạnh phúc bên một nửa yêu thương, chúc ai đó đang cô đơn sẽ sớm tìm được bờ vai ấm áp và chúc cho ai đó sẽ tìm được nhau sau tháng ngày xa cách. Merry Christmas!

Noel đến rồi, chúc cho bạn có được những gì tốt đẹp nhất. Chúc cho nụ cười tươi luôn nở trên đôi môi của bạn.Có 20 thiên thần thì 19 thiên thần đang ngủ còn 1 thiên thần đang đọc tin nhắn của tôi. Chúc cho thiên thần đáng yêu này có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc nhé!

Giáng sinh đang tới! Chúc cho bạn của tôi luôn mạnh khỏe, tiền đầy ví, tình đầy tim nhé! Merry Christmas!

Những câu chúc Giáng sinh hay cho bạn bè bằng tiếng Anh

You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

Dịch: Bạn là một người thật đặc biệt và kỳ diệu; hy vọng Giáng sinh này cũng đặc biệt và diệu kỳ như con người của bạn vậy! Giáng sinh vui vẻ nhé!.

I hope you know how much I value your friendship. I wish you a very merry Christmas and may we enjoy many more years together as friends.

Dịch: Tôi hy vọng bạn biết được tình bạn của chúng ta đáng giá nhường nào. Tôi chúc bạn những điều tốt lành trong lễ Giáng sinh và chúc tình bạn của chúng ta mãi bền chặt.

Christmas season fill your home with joy, your heart with love and your life with laughter. Wishing you a very Merry Christmas and we look forward to seeing you in 2021.

Dịch: Giáng sinh tràn đầy tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc và tình yêu bên gia đình bạn nhé. Chúc bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ, sớm cho cái lịch hẹn chào năm mới 2021 nhé.

Sending love and plenty of Christmas cheer to you and your family. Merry Christmas to all of you!

Dịch: Xin gửi tình yêu và nhiều niềm vui Giáng sinh tới bạn và gia đình. Giáng sinh vui vẻ nhé!

So thankful am I for having a friend like you. Wishing you blessings for the holidays and the coming year.

Dịch: Mình rất biết ơn vì có được người bạn như cậu. Chúc cậu gặp nhiều may mắn trong kỳ nghỉ và năm mới nhé.

As Christmas and the New Year approaches, I want to take time to tell you how blessed I feel to have you as a friend. Here’s to wishing you a very Merry Christmas and amazing New Year.

Dịch: Giáng sinh và năm mới đến, tớ muốn dành thời gian để nói với cậu rằng tớ cảm thấy may mắn khi có một người bạn như cậu. Chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới tuyệt vời.

May this season of loving be the begin of your better life. Have a great and blessed holiday!

Dịch: Mong rằng Giáng sinh sẽ đem lại điểm khởi đầu mới cho bạn. Chúc bạn một mùa Giáng sinh tuyệt vời và an lành!

Bringing your good wishes of happiness this Christmas and on the coming year.

Dịch: Gửi đến bạn những lời chúc hạnh phúc trong ngày lễ Giáng sinh và năm mới!

Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

Dịch: Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn có một năm mới thật tuyệt vời. Hy vọng mỗi ngày qua đi sẽ là những thời gian hạnh phúc nhất dành cho bạn.

Sending warm wishes to you and your family during this Christmas season. May your home be blessed with love and happiness.

Dịch: Cho tôi gửi tới bạn và gia đình một lời chúc ấm áp suốt mùa Giáng sinh, cầu chúc cho gia đình bạn sẽ may mắn có được tình yêu và hạnh phúc.