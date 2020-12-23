Lời chúc Giáng sinh an lành ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa

Giáng sinh đang cận kề, trên mọi ngóc ngách đường phố đều tràn ngập không khí Noel với những cây thông Noel xanh sẫm đeo trên mình những món đồ trang trí lộng lấy, với hình ảnh ấm áp của ông già tuyết... Những lời chúc Giáng sinh an lành là món quà tinh thần ý nghĩa không chỉ giúp bạn thể hiện được tình cảm, sự quan tâm mà còn giúp người nhận có ngày Giáng sinh hạnh phúc..
Merry Christmas! Nhân dịp Noel, con chúc bố mẹ những điều tốt đẹp nhất, chúc bố mẹ và cả gia đình ta có một mùa Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.
Noel đến, con chúc bố mẹ một mùa Giáng sinh an lành, luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng con. Merry Christmas. Con cưng của bố mẹ!
Merry Christmas! Con chúc bố mẹ của con có đêm Noel vui vẻ, hạnh phúc và sống thật mạnh khỏe. Chúng con suốt đời sẽ nhớ ơn công sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ. Chúng con yêu bố mẹ nhiều.
Hạnh phúc lớn nhất của con chính là được sinh ra trong gia đình mình, được bố mẹ yêu thương hết mực. Không chỉ có dịp Giáng sinh, Tết... mà 365 ngày còn đều mong bố mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ bên chúng con. Merry Christmas!
Bố mẹ thân yêu, một mùa Giáng sinh nữa lại về. Con kính chúc bố mẹ luôn có mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và thật vui vẻ. Merry Christmas!
Mùa Giáng sinh đến rồi, chúc người anh thương Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đừng để bị cảm lạnh nha. Merry Christmas!
Chúc em yêu mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và vui vẻ. Dù em đi đâu, anh vẫn luôn dõi theo, hướng về em, đồng hành cùng em suốt chặng đường dài để có thể dìu em khi em vấp ngã, bên em mỗi khi em cô đơn và hạnh phúc cùng em khi thấy em cười. Merry Christmas!
Noel nữa lại về, chúc anh yêu của em mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bên em. Mãi yêu anh.
Tặng em niềm vui để em mỉm cười mỗi ngày, tặng em nụ cười để luôn rạng ngời và gửi tặng em những điều tốt đẹp nhất. Chúc em yêu Giáng sinh ấm áp và an lành.
Merry Christmas! Mùa lạnh đến rồi, em nhớ mặc áo ấm nha và lúc ngủ đừng quên mơ về anh nhé. Chúc em Giáng sinh an lành.
Noel đang đến gần, anh muốn gửi lời chúc Giáng sinh an lành, ấm áp đến em thay thế cho cái ôm, nụ hôn trìu mến để sưởi ấm em vào mùa Giáng sinh khi anh ở xa. Merry Christmas.
Anh đã ước với ông già Noel là anh muốn có em làm bạn đồng hành suốt cuộc đời này nên nếu ông già Noel gói em lại thì đừng chống cự nhé. Ông Noel đang mang em đến bên anh đó.
Nhân dịp Giáng sinh, chúc em những điều tốt đẹp nhất. Chúc em Noel ấm áp, an lành, vui vẻ, hạnh phúc.
Một mùa Noel nữa không có anh bên cạnh, dù xa cách nhưng em vẫn nhớ, yêu anh nhiều. Chúc anh Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đừng quên nhớ về em.
Dù mà Giáng sinh đến rồi, nhưng có em ở bên cạnh, cùng nắm tay, mùa giá rét đối với anh cũng trở nên nống ấm. Anh mong tình yêu của chúng ta mãi là sẽ mãi bền vững để có thể đi qua nhiều mùa đông, mùa Giáng sinh khác trong cuộc đời.
Anh biết không, trong hàng vạn người, chỉ có mình anh trên thế giới này được đọc tin nhắn của em vào mùa Giáng sinh. Chúc anh Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Merry Christmas.
Em luôn gửi những lời chúc đơn giản nhưng chân thành nhất đến mọi người "Giáng sinh an lành" Nhưng lời chúc này đến với anh còn được gói gọn trong tình yêu nồng nàn của em dành cho anh. Merry Christmas!
Dịch: Bạn là một người thật đặc biệt và kỳ diệu; hy vọng Giáng sinh này cũng đặc biệt và diệu kỳ như con người của bạn vậy! Giáng sinh vui vẻ nhé!.
Dịch: Tôi hy vọng bạn biết được tình bạn của chúng ta đáng giá nhường nào. Tôi chúc bạn những điều tốt lành trong lễ Giáng sinh và chúc tình bạn của chúng ta mãi bền chặt.
Dịch: Giáng sinh tràn đầy tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc và tình yêu bên gia đình bạn nhé. Chúc bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ, sớm cho cái lịch hẹn chào năm mới 2021 nhé.
Dịch: Xin gửi tình yêu và nhiều niềm vui Giáng sinh tới bạn và gia đình. Giáng sinh vui vẻ nhé!
Dịch: Mình rất biết ơn vì có được người bạn như cậu. Chúc cậu gặp nhiều may mắn trong kỳ nghỉ và năm mới nhé.
Dịch: Giáng sinh và năm mới đến, tớ muốn dành thời gian để nói với cậu rằng tớ cảm thấy may mắn khi có một người bạn như cậu. Chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới tuyệt vời.
Dịch: Mong rằng Giáng sinh sẽ đem lại điểm khởi đầu mới cho bạn. Chúc bạn một mùa Giáng sinh tuyệt vời và an lành!
Dịch: Gửi đến bạn những lời chúc hạnh phúc trong ngày lễ Giáng sinh và năm mới!
Dịch: Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn có một năm mới thật tuyệt vời. Hy vọng mỗi ngày qua đi sẽ là những thời gian hạnh phúc nhất dành cho bạn.
Dịch: Cho tôi gửi tới bạn và gia đình một lời chúc ấm áp suốt mùa Giáng sinh, cầu chúc cho gia đình bạn sẽ may mắn có được tình yêu và hạnh phúc.