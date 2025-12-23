'Thợ săn tiền thưởng' số 1 SEA Games 33: 'Mọi người nói tôi bị khùng'

(VTC News) -

Trịnh Thu Vinh là "thợ săn tiền thưởng" số một của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Nếu chỉ tính riêng các khoản theo chế độ của Nhà nước và Ủy ban Olympic Việt Nam, nữ xạ thủ sinh năm 2000 kiếm được tới 310 triệu đồng.

"Mọi người bảo tôi không lạnh lùng mà bị khùng", Thu Vinh hóm hỉnh trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News tại Bangkok, Thái Lan sau khi kết thúc nhiệm vụ với 4 huy chương vàng (2 cá nhân, 2 đồng đội), 1 huy chương bạc và 3 kỷ lục. Không còn áp lực thi đấu, nữ xạ thủ 25 tuổi trút bỏ phong thái lạnh lùng bên cây súng, trở thành cô nàng gen Z năng động, thích du lịch cảm giác mạnh.

Trịnh Thu Vinh giành 4 huy chương vàng ở SEA Games 33.

50% may mắn

- SEA Games 33 là giải đấu rất thành công với Thu Vinh. Từng ở rất gần huy chương Olympic, đấu trường Đông Nam Á lần này đối với bạn có phải thử thách khó khăn?

Đầu tiên, tôi rất tự hào khi nằm trong danh sách vận động viên dự SEA Games lần này. Tôi vinh dự và hạnh phúc khi mang về huy chương cho đất nước, cho thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Công an nhân dân nói riêng.

Trước khi SEA Games diễn ra, thật sự là rất áp lực. Tôi nghĩ mình gặp nhiều áp lực hơn một số đồng đội. Thành tích của tôi chưa phải là quá cao, quá tốt nhưng đã ổn định rồi. Khi mà được kì vọng cao thì tôi càng áp lực phải hoàn thiện bản thân tốt hơn, để có thể tự tin và đáp ứng được mong đợi của mình.

- Ngay từ ngày thi đấu đầu tiên, Thu Vinh giành được 2 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục SEA Games.

Có 2 huy chương vàng rồi thì có thêm áp lực nhưng cũng có chút thoải mái. Tôi và đồng đội mang về 2 huy chương vàng cho bắn súng và đoàn thể thao, đó là sự vinh dự. Tuy nhiên, ở nội dung hỗn hợp diễn ra sau đó, tôi làm không hề tốt nên áp lực với tôi là gấp đôi, gấp ba so với các nội dung khác.

Nhiều lúc, tôi không kiểm soát tốt tâm lý nên vào chung kết kết quả chưa được như ý. Tôi đã cố gắng đến giây cuối cùng của trận đấu, đây là bài học cho tôi để cố gắng đúc rút và trưởng thành hơn.

Trịnh Thu Vinh (ngoài cùng bên trái) và 2 đồng đội

- Bạn nhắc rất nhiều may mắn, cụ thể là 5 lần trong vài phút phỏng vấn sau khi giành 2 tấm huy chương vàng đầu tiên.

Đối với tôi, trong thi đấu, may mắn chiếm 50%. Môn khác thì tôi không thể khẳng định, nhưng bắn súng là chắc chắn. Ví dụ, khoảng cách giữa 9,9 và 10,0 điểm rất mong manh. Kĩ thuật không khác biệt. 10,0 thì được thêm một điểm nhưng 9,9 lại mất một điểm. Tôi vẫn khẳng định mọi thứ luôn là 50-50. Dù trước hay sau khi thi đấu thì tôi vẫn trả lời rằng tôi có 50% may mắn trong mọi thành tích. Chúng tôi đã cố gắng thực hiện kĩ thuật, sau khi làm tốt rồi thì phải cần may mắn.

- 4 huy chương vàng và kỷ lục SEA Games có thể làm vơi đi nỗi tiếc nuối ở các giải đấu trước? Thu Vinh từng ở rất gần huy chương ở Olympic Paris 2024.

Thật khó để so sánh cảm xúc ở các giải đấu. Mỗi giải đấu có mục tiêu và thử thách khác nhau. Chỉ cần có quyết tâm, có mục tiêu thì chắc chắn khi thất bại sẽ có nuối tiếc thôi. Mỗi giải đấu mang đến cho tôi những trải nghiệm và bài học riêng biệt. Sau mỗi thất bại, tôi lại mong rằng sẽ có thành công thật lớn. Tôi tin rằng trong cuộc đời vận động viên không thể thành công mọi giải đấu, nếu thành công thì đó là máy móc chứ không phải người. Tôi cho phép mình có thể sai sót nhưng không được gục ngã.

Bắn súng là môn thể thao mà các vận động viên thi đấu với chính mình. Vượt qua được chính mình rất quan trọng. Chỉ cần thắng bản thân mình là đã có cơ hội thắng đối thủ rồi. Mỗi người vượt qua giới hạn bản thân đã quyết định được một phần kết quả trận đấu.

Sau mỗi giải đấu, tôi có vui mừng, tự hào và cả buồn bã, rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi là con người bình thường và không tránh được điều đó. Dù sao, tôi và đồng đội rất may mắn khi được dự SEA Games, may mắn hơn nữa là có huy chương và khoảnh khắc rơi đúng điểm phong độ để phá kỉ lục SEA Games.

Trịnh Thu Vinh là "thợ săn tiền thưởng" số 1 của đoàn thể thao Việt Nam.

"Mọi người bảo tôi không lạnh lùng mà bị khùng"

- Thu Vinh tự nhận bản thân hướng nội hay hướng ngoại?

Tôi thấy mình hướng “linh tinh”. Khi đấu thì tôi hướng nội nhưng ngoài đời thì tôi hướng ngoại, tùy mỗi người đánh giá. Thật ra thì tôi lại không hay xem mạng xã hội, tôi không muốn quan tâm nhiều. Tivi không thích có thể tắt, nhưng con người thì không điều khiển được. Tôi cố gắng để có thể hài lòng về bản thân, thật khó để chạy theo tất cả mọi người. Chạy đua theo mọi thứ bên ngoài không phải thứ làm nên Trịnh Thu Vinh.

- Thu vinh giải tỏa áp lực trong cuộc sống hằng ngày bằng sở thích gì?

Trước đây khi còn trẻ con thì tôi cũng xem phim nhiều. Mỗi lần xem tôi bị cuốn quá, tôi hay "cày" phim đến mất ngủ, cố nốt từng tập để rồi đến sáng mai thì rất mệt. Dù đấy là cuối tuần, có thể thả lỏng cho bản thân thoải mái nhưng tôi thấy thói quen này không lành mạnh cho lắm.

Sau đó, tôi đặt ra giới hạn và hạn chế thói quen xấu, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tập luyện của mình. Tôi cũng rất ít khi ăn vặt và dùng trà sữa. Bây giờ, tôi hướng đến sự lành mạnh trong sinh hoạt. Bù lại, tôi thích đi du lịch và chơi cảm giác mạnh vì cái gì tôi sợ thì tôi muốn trải nghiệm, đây là cách rèn luyện tâm lý.

- Kiểm soát bản thân, rèn luyện tâm trí như vậy có mệt mỏi lắm không?

Tôi mệt mỏi, vì đôi lúc điều ấy tạo ra sự xa cách. Thực ra bên ngoài sân thi đấu, tôi vẫn được nhiều người gọi là "tăng động" chứ chẳng phải trầm tính đâu. Dù thế, trước khi thi đấu, tôi buộc phải loại bỏ sự ồn ào từ bên ngoài, từ những điều không nên có. Đôi khi, chính điều đó khiến tôi không giữ được một số mối quan hệ trong cuộc sống.

Có người bảo tôi lạnh lùng khó gần, nhưng đó chỉ là khi tôi tập trung và không muốn bị làm phiền. Môn bắn súng rất cần tập trung và chính xác, đôi khi có nhiều vấn đề mà chỉ rất nhỏ thôi cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Tôi nghĩ mọi người cũng sẽ hiểu thôi.

Với người thân thiết trong gia đình thì mọi người không nghĩ tôi khó gần đâu. Thậm chí, mọi người bảo tôi không lạnh lùng mà bị "khùng".