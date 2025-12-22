3 chị em vô địch SEA Games chịu nỗi đau mất cha, Trưởng đoàn Việt Nam chia buồn

(VTC News) -

"Tôi xin được gửi tới toàn thể gia đình lời chia buồn sâu sắc và thành kính nhất trước sự ra đi của Bác Nguyễn Đăng Sơn, người cha kính yêu của ba vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh", Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thay mặt đoàn thể thao Việt Nam gửi tới gia đình 3 vận động viên.

Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh là 3 chị em ruột giành 3 huy chương vàng môn vật tại SEA Games 33. Ngay khi mang vinh quang trở về, 3 vận động viên nhận tin đau buồn khi cha qua đời tại quê nhà ở làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP Huế).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi thực sự bàng hoàng và đau xót khi đón nhận tin buồn. Đây không chỉ là mất mát to lớn đối với gia đình, mà còn là nỗi tiếc thương chung của những người làm thể thao, của Đoàn Thể thao Việt Nam – những người đã luôn dõi theo, đồng hành cùng ba em trên chặng đường thi đấu và trưởng thành".

3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh mang HCV trở về chịu tang cha.

Ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh tạo nên một dấu mốc đặc biệt cho thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử, ba chị em ruột cùng giành huy chương vàng. Chị cả Mỹ Hạnh (1997) giành HCV hạng cân 62 kg. Mỹ Linh (2003) vô địch hạng 53 kg và Mỹ Trang (2001) giành chiến thắng ở hạng cân 58 kg.

"Thành tích ấy là niềm tự hào lớn lao của thể thao nước nhà, nhưng trên hết, đó là kết quả của cả một quá trình dài rèn luyện gian khổ, mà phía sau luôn có hình bóng lặng lẽ, bền bỉ và đầy yêu thương của người cha. Chúng tôi hiểu rằng, sự ra đi của bác Nguyễn Đăng Sơn là nỗi đau không gì có thể bù đắp, đặc biệt là với ba em – những vận động viên luôn mang trong mình ý chí kiên cường và tình cảm gia đình sâu nặng.

Đối với Đoàn Thể thao Việt Nam, bác Nguyễn Đăng Sơn không chỉ là người cha của ba vận động viên xuất sắc, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, của niềm tin và sự đồng hành bền bỉ dành cho thể thao nước nhà.

Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin được sẻ chia sâu sắc cùng gia đình; mong gia quyến sớm nén lại nỗi đau, giữ gìn sức khỏe và tìm được sự an ủi từ niềm tự hào, từ những giá trị tốt đẹp mà bác Nguyễn Đăng Sơn đã để lại cho các con và cho thể thao Việt Nam. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của bác Nguyễn Đăng Sơn", Trưởng đoàn thể thao Việt Nam viết trong thư.