Tiền thưởng SEA Games: Việt Nam, Thái Lan, Singapore cộng lại bằng nửa Indonesia

(VTC News) -

Theo tổng hợp của tờ Matichon (Thái Lan), Indonesia là đoàn thể thao có mức thưởng huy chương vàng SEA Games 33 cao nhất. Mỗi vận động viên, đội tuyển của xứ vạn đảo giành chức vô địch SEA Games nhận được 1 triệu rupiah, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng.

Mức thưởng này vượt trội các đoàn thể thao khác. Nếu chỉ tính riêng mức thưởng cho một huy chương vàng, số tiền của Indonesia cao gấp đôi con số của các đoàn Thái Lan, Singapore và Việt Nam cộng lại.

Không có nước nào treo thưởng huy chương vàng SEA Games 33 nhiều như Indonesia.

Ủy ban Olympic Singapore thưởng mỗi vận động viên giành huy chương vàng SEA Games 33 10.000 đô la Singapore (khoảng 200 triệu đồng). Tuy nhiên, số tiền tối đa họ nhận được là 30.000 đô la Singapore tính cho 3 huy chương vàng cá nhân. Huy chương vàng nội dung đồng đội được chia theo mức khác.

Trường hợp Quah Zheng Wen giành được 6 huy chương cá nhân 2 vàng, 3 bạc, 1 đồng cũng chỉ nhận được 30.000 đô la Singapore, cộng thêm khoản được chia từ 3 huy chương nội dung đồng đội.

Các vận động viên Philippines giành huy chương vàng SEA Games được thưởng 300.000 peso (hơn 130 triệu đồng). Huy chương bạc tương đương 150.000 peso và huy chương đồng là 60.000 peso, áp dụng với các môn cá nhân hoặc đồng đội từ 4 vận động viên trở xuống.

Chủ nhà Thái Lan có mức thưởng 300.000 baht cho các vận động viên giành huy chương vàng (khoảng 250 triệu đồng). Ban đầu, đoàn thể thao Thái Lan có phương án nâng mức thưởng lên 500.000 baht nhưng không thể áp dụng do khó khăn về tài chính.

Trong khi đó, các vận động viên Việt Nam có nhiều mức thưởng từ Ủy ban Olympic, liên đoàn bộ môn và thưởng theo chế độ Nhà nước. Vận động viên được thưởng nhiều nhất (chưa tính các khoản riêng của nhà tài trợ, doanh nghiệp đồng hành) của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là Trịnh Thu Vinh (310 triệu đồng).

Tính riêng tiền thưởng của một huy chương vàng, người nhận được mức cao nhất là Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh (mỗi người 255 triệu đồng, bao gồm 200 triệu đồng của Liên đoàn võ thuật tổng hợp, 45 triệu đồng theo chế độ của Nhà nước và 10 triệu đồng của Ủy ban Olympic Việt Nam). Võ Thị Mỹ Tiên có nhiều khoản thưởng nhất (tương ứng với 9 huy chương), cộng lại là 260 triệu đồng.