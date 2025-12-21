Malaysia cắt 3 môn Olympic ở SEA Games 34, đoàn Việt Nam mất bao nhiêu HCV?

(VTC News) -

Sau lễ bế mạc vào tối 20/12, Malaysia đã chính thức tiếp quản quyền đăng cai SEA Games 34 năm 2027. Theo tờ Malaymail, kế hoạch tổ chức đại hội tại bốn cụm địa điểm gồm Sarawak, Penang, Johor và Kuala Lumpur, cùng 38 môn thể thao dự kiến.

Theo truyền thông Malaysia, hai nhóm môn được xem là thế mạnh hàng đầu của Việt Nam là vật và đua thuyền (rowing, canoeing) nhiều khả năng không nằm trong chương trình thi đấu tại SEA Games 34. Đây là những môn đã giúp đoàn thể thao Việt Nam giành số lượng lớn huy chương trong nhiều kỳ đại hội gần đây.

Tại SEA Games 33, riêng môn vật mang về 10 huy chương vàng, trong khi rowing giành 4 HCV và canoeing có thêm 2 HCV. Tổng cộng, các môn này đóng góp tới 16 HCV, giữ vai trò then chốt trong thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia (trái) cùng Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh. (Nguồn: NST)

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, cho biết việc lựa chọn các môn thi đấu được thực hiện theo quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), đồng thời căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có, các môn thể thao cốt lõi của khu vực cũng như các chương trình phát triển thành tích cao của Malaysia.

Theo phương án phân bổ môn thi, cụm Sarawak sẽ tổ chức 17 môn gồm: bơi lội, cử tạ, bóng rổ, bowling, lawn bowls, thể thao điện tử, thể dục dụng cụ, golf, cricket, bắn cung, bắn súng, muay, bi sắt, squash, taekwondo, quần vợt và wushu.

Cụm Penang đăng cai 6 môn: cầu mây, billiards - snooker, judo, boxing, bóng bàn và floorball. Cụm Johor chỉ tập trung tổ chức môn bóng đá.

Trong khi đó, Kuala Lumpur - địa điểm lớn thứ hai - sẽ tổ chức lễ bế mạc và 14 môn gồm: cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, bóng rổ, cưỡi ngựa, khúc côn cầu, karate, đấu kiếm, trượt băng nghệ thuật, điền kinh, pencak silat, đua thuyền buồm, bóng bầu dục và trượt nước.

Việc các môn thuộc hệ thống Olympic như vật, rowing và canoeing vắng mặt trong danh sách dự kiến khiến SEA Games 34 được dự báo sẽ là một kỳ đại hội đầy thách thức với thể thao Việt Nam. Dù danh sách 38 môn mới chỉ ở mức đề xuất và vẫn có thể điều chỉnh, nhưng những tín hiệu ban đầu cho thấy cuộc đua huy chương tại Malaysia năm 2027 sẽ khó lường hơn rất nhiều so với kỳ SEA Games vừa qua.

Theo kế hoạch, SEA Games 34 sẽ diễn ra vào tháng 9-2027, thời điểm trùng kỳ nghỉ của các trường đại học, trước mùa mưa và tránh các ngày lễ lớn của Malaysia như Quốc khánh 31/8 hay Ngày Malaysia 16/9, nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu thuận lợi.