Cao thủ kỳ lạ nhất Kim Dung chỉ luyện một môn võ vẫn vượt xa Kiều Phong

Nhân vật được nhắc đến chính là A Thanh, nữ chính của truyện Việt Nữ Kiếm là sáng tác ngắn nhưng lại chứa đựng một trong những nhân vật mạnh nhất mà Kim Dung từng tạo ra.

A Thanh vốn chỉ là cô gái chăn dê vô cùng bình dị ở Việt Quốc. Tính tình phóng khoáng, không tham quyền lợi, không cầu danh tiếng. Nàng đem lòng thương Phạm Lãi và vì tình cảm dành cho chàng, nàng truyền thụ kiếm pháp cho quân Việt, giúp chàng hoàn thành đại nghiệp phục quốc.

Nhân vật được nhắc đến chính là A Thanh, nữ chính của truyện Việt Nữ Kiếm. (Ảnh: Sohu)

Khi biết Phạm Lãi yêu Tây Thi, A Thanh từng nổi lòng ghen tuông, định gây tổn thương cho mỹ nhân này. Nhưng vừa nhìn thấy dung nhan Tây Thi, nàng lập tức buông bỏ hiềm khích và rời đi. Một bóng hình mang tài năng siêu phàm nhưng tâm tư lại hết sức thiện lương.

Nhiều học giả nhận định rằng nếu nói Độc Cô Cầu Bại là tuyệt đỉnh kiếm khách của Kim Dung, thì A Thanh chính là phiên bản nữ, thậm chí còn vượt trội về thực chiến.

Vì sao A Thanh chỉ dùng một môn võ nhưng vượt xa Kiều Phong?

Theo phân tích của giới nghiên cứu tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, 4 lý do khiến A Thanh được xem là cao thủ số một trong những nhân vật do Kim Dung sáng tác.

Nguồn gốc kiếm pháp bất ngờ

A Thanh học kiếm không phải từ bí kíp võ công, mà từ một con vượn trắng tên là Bạch Lang, con vật dùng gậy trúc chiến đấu như kiếm khách thượng thừa. Nhờ quan sát, đấu luyện mỗi ngày mà cô bé chăn dê vô tình lĩnh ngộ ra bộ kiếm pháp tuyệt thế.

Ở tuổi thiếu nữ, nàng đạt đến cảnh giới mà Độc Cô Cầu Bại chỉ có được sau nhiều chục năm khổ luyện.

Một cây gậy trúc đánh bại ba nghìn quân

Trong truyện, A Thanh chỉ dùng gậy trúc đã khiến 3.000 quân lính đồng loạt đánh rơi binh khí. Những binh sĩ này đều sử dụng trọng kiếm nặng khoảng 25 kg và luyện binh pháp bài bản. Việc nàng có thể áp đảo họ trong chớp mắt cho thấy kiếm pháp của nàng đạt mức không gì địch nổi.

Thực chiến áp đảo

Có lần A Thanh đối đầu tám kiếm sĩ nước Ngô là những người chém chết thị vệ và dê của nàng. Nàng chỉ cần bốn động tác đã đâm mù mắt hai tên. Sáu tên còn lại dù liên thủ bao vây vẫn bị nàng hạ từng người theo cách tương tự.

Tốc độ của nàng được mô tả đến mức là vừa nghe tiếng Phạm Lãi gọi "Phạm Lãi, chàng ở đâu?" Phạm Lãi nhìn Tây Thi, cất giọng đáp: "A Thanh, ta ở đây." Từ "đây" vừa dứt thì A Thanh đã bay đến trước mặt chàng.

A Thanh học kiếm không phải từ bí kíp võ công, mà từ một con vượn trắng tên là Bạch Lang. (Ảnh: Sohu)

Không ai học nổi kiếm pháp của nàng

Phạm Lãi muốn quân Việt học kiếm pháp của A Thanh nên để họ quan sát nàng chiến đấu để bắt chước. Nhưng không kiếm sĩ nào trụ nổi quá ba chiêu. Chỉ cần A Thanh giơ gậy là binh sĩ đã bị đánh rơi kiếm, bị trúng huyệt hoặc ngã lăn ra đất.

Tám mươi kiếm sĩ nước Việt chỉ học được chút ít thân pháp của nàng, vậy mà đã đủ để quân Việt áp đảo thiên hạ khi áp dụng vào thực chiến.

Điều đó chứng minh rằng toàn bộ môn kiếm của A Thanh đã vượt khỏi phạm trù của võ học bình thường, như kiếm pháp của thần tiên.

Cao thủ "nghìn năm có một"

Sở dĩ, A Thanh được mệnh danh là cao thủ cường đại võ lâm mấy nghìn năm là bởi thời điểm nàng xuất hiện vào thời Chiến Quốc, tức khoảng 500 năm trước Công nguyên.

Trong khi đó, Bồ Đề Đạt Ma, người sáng lập Thiếu Lâm xuất hiện khoảng năm 500 sau Công nguyên.

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng kiếm pháp của A Thanh xuất hiện sớm hơn các môn phái lớn của võ lâm khoảng một nghìn năm. Trong bối cảnh ấy hầu như không tồn tại bất kỳ cao thủ nào có thể đạt tới cảnh giới tương đương nàng. Vì vậy, việc gọi A Thanh là “cao thủ ngàn năm có một” hoàn toàn không phải sự cường điệu.

A Thanh được đánh giá là vượt xa Kiều Phong về khả năng thực chiến.

Xét về nội lực, A Thanh không sở hữu công phu thâm hậu như Dương Quá hay Trương Vô Kỵ, cũng không có kinh nghiệm giang hồ dày dạn như Kiều Phong. Nhưng chỉ với một bộ kiếm pháp duy nhất, nàng đạt đến mức độ hoàn mỹ hiếm thấy là thực chiến gần như vô địch, tốc độ nhanh đến mức người khác không thể nhìn rõ động tác, không ai có thể sao chép chiêu thức, thậm chí chỉ một mình nàng cũng đủ giúp quân đội nước Việt xoay chuyển cục diện chiến tranh.

Chính nhờ những yếu tố ấy, A Thanh trở thành nhân vật bí ẩn nhưng lại sở hữu thực lực được xem là mạnh nhất trong toàn bộ thế giới võ hiệp Kim Dung là một cao thủ “độc nhất vô nhị”, một huyền thoại không bao giờ tái xuất.