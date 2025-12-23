Cận cảnh đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên ở TP.HCM trước ngày về đích

Sau hơn 2 tháng triển khai, làn đường riêng dành cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM trên trục Mai Chí Thọ (phường An Khánh) đang dần thành hình, nhiều hạng mục đã hoàn thiện cơ bản, tiến tới về đích theo kế hoạch.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đoạn làn xe đạp kéo dài từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 hiện đã được thảm nhựa tại nhiều vị trí.
Trên công trường, đơn vị thi công đang huy động công nhân, máy móc tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Dọc tuyến nhiều đoạn đường đã được trải thảm nhựa, cơ bản hoàn thiện.
Riêng các vị trí đặc thù như đoạn chạy ngang cầu, nơi không có vỉa hè, làn xe đạp được tổ chức bằng vạch sơn đỏ, tách biệt với phần đường xe cơ giới nhằm hạn chế xung đột giao thông.
Theo thiết kế, làn xe đạp được bố trí trên vỉa hè, kéo dài khoảng 5,8 km, bề rộng trung bình 2 m; một số đoạn qua cầu được thu hẹp để phù hợp hiện trạng. Mặt đường sử dụng bê tông nhựa, kết hợp sơn màu tạo nhận diện rõ ràng cho người tham gia giao thông.
Không chỉ đánh dấu bước chuyển trong tổ chức giao thông đô thị, dự án còn nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của người dân về một không gian di chuyển an toàn, thân thiện với môi trường.
Ông Tiến Đạt (40 tuổi, phường An Khánh) cho biết rất ủng hộ việc mở làn đường riêng cho xe đạp, bởi tuyến đường này tách biệt hoàn toàn với ô tô, xe máy, giúp người đi xe đạp yên tâm hơn khi lưu thông.
Cùng với làn xe đạp, dọc trục Mai Chí Thọ, các trạm xe đạp công cộng cũng đã bắt đầu được bố trí, tạo điều kiện để người dân gửi, thuê xe và kết nối với các phương tiện giao thông công cộng khác.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay và đưa vào khai thác từ đầu năm 2026.
Khi hoàn thiện, tuyến Mai Chí Thọ không chỉ có thêm làn xe đạp riêng mà còn được tổ chức đồng bộ với hệ thống xe buýt và các trạm xe đạp công cộng.
Bên cạnh đó, việc hình thành làn xe đạp riêng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, khuyến khích thói quen đi lại thân thiện với môi trường, đồng thời tạo diện mạo giao thông mới cho khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.