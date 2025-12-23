SeABank trồng gần 671 nghìn cây xanh tại Hà Tĩnh, vượt mục tiêu 1 triệu cây xanh

(VTC News) -

Ngày 11/12 tại Hà Tĩnh - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE:SSB) đã trao tặng 670.800 cây keo giống cho các hộ dân tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng bị tàn phá nghiêm trọng bởi cơn bão Bualoi, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, qua đó nâng tổng số cây Ngân hàng trao tặng và trồng vượt 1 triệu cây xanh trên khắp cả nước nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.

Tháng 9/2025, cơn bão Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực miền Trung, đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh, khiến hàng nghìn héc-ta rừng bị gãy đổ, ảnh hưởng lớn đến môi trường và cuộc sống của người dân. Trước tình hình đó, SeABank đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai trao tặng gần 671 nghìn cây keo, tổng diện tích 448ha tại xã xã Kỳ Hoa.

Loại cây được hỗ trợ là keo giống chuẩn, có khả năng sinh trưởng nhanh, chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với vùng đất đồi núi Hà Tĩnh. Đây cũng là loại cây lâm nghiệp mang lại giá trị kinh tế ổn định cho người dân, đồng thời giúp tăng cường độ che phủ của rừng, tái tạo hệ sinh thái, và đóng vai trò là tấm chắn tự nhiên bảo vệ cộng đồng khỏi thiên tai trong tương lai.

Chương trình trao tặng cây tại Hà Tĩnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình thực hiện cam kết vì môi trường xanh của SeABank. Với 670.800 cây được trao tặng đợt này, tổng số cây xanh mà SeABank đã triển khai trao tặng và trồng trên toàn quốc đạt 1.021.890 cây, qua đó vượt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh theo chiến lược phát triển bền vững, sớm hơn ba năm so với kế hoạch đã đề ra.

Bà Trần Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT SeABank - chia sẻ: “Hoạt động trao tặng cây tại Hà Tĩnh là điểm nhấn quan trọng, đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ của SeABank đối với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. 1 triệu cây xanh không chỉ là con số mà còn là 1 triệu hy vọng về một tương lai xanh hơn, sạch hơn cho Việt Nam.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc kết hợp bảo vệ môi trường với hỗ trợ sinh kế, đảm bảo hiệu quả dài hạn cho cộng đồng và góp phần cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu trồng mới một tỷ cây xanh và lan tỏa tinh thần sống xanh từ mỗi hành động cụ thể.”

Đại diện UBND xã Kỳ Hoa cho biết: “Sự hỗ trợ của SeABank là nguồn lực quan trọng giúp người dân nhanh chóng khôi phục rừng sau thiên tai. Chương trình không chỉ hỗ trợ kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và phát triển bền vững địa phương.”

Phát triển bền vững là một trong những định hướng xuyên suốt của SeABank trong nhiều năm qua. Bên cạnh hoạt động trồng cây, Ngân hàng còn thúc đẩy các chương trình bảo vệ môi trường như giảm phát thải, phân loại rác, thu dọn rác bờ biển, dọn vệ sinh khu vực công cộng, khuyến khích dịch vụ ngân hàng số hạn chế giấy tờ, và truyền thông nâng cao nhận thức về lối sống xanh.

Việc triển khai hiệu quả chương trình trồng cây tại Hà Tĩnh và vượt mục tiêu 1 triệu cây là một trong những hành động thiết thực SeABank đồng hành cùng đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ.

Những nỗ lực này tiếp tục củng cố hình ảnh SeABank là ngân hàng gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đặt yếu tố con người và môi trường vào trọng tâm trong mọi chiến lược dài hạn.