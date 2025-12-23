Hành trình 10 năm kiến tạo lá chắn thép cho hàng nghìn công trình của BK Door

(VTC News) -

Trong 10 năm qua, diện mạo đô thị Việt Nam đã thay đổi ngoạn mục với sự mọc lên của hàng nghìn tòa nhà cao tầng và các khu công nghiệp hiện đại. Song hành với sự phát triển đó là những yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn PCCC để bảo vệ sinh mạng con người.

Giữa bối cảnh đó, thương hiệu cửa chống cháy BK Door (Công ty cổ phần vật tư thiết bị Bách Khoa Việt Nam) đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh của mình: Không chỉ sản xuất cửa, mà là kiến tạo những "lá chắn" an toàn đạt chuẩn quốc gia.

Từ cam kết chất lượng đến hệ thống nhà máy quy mô 50.000m²

Khởi đầu với triết lý "Chất lượng là sinh mệnh", ngay từ những ngày đầu thành lập, BK Door đã từ chối đi theo con đường cạnh tranh bằng vật liệu giá rẻ kém chất lượng.

Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung xây dựng nền móng vững chắc bằng việc chuẩn hóa quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Đây là bước đi chiến lược giúp BK Door duy trì sự đồng bộ chất lượng trên mọi sản phẩm, từ lô hàng mẫu đến hàng sản xuất đại trà.

Sau 10 năm không ngừng mở rộng, BK Door hiện sở hữu năng lực sản xuất ổn định với hệ thống 3 nhà máy lớn đặt tại miền Bắc và 1 nhà máy miền Nam, tổng diện tích mặt sàn lên tới gần 50.000m². Quy mô này cho phép doanh nghiệp đáp ứng tiến độ "thần tốc" của các dự án lớn, cung cấp số lượng lớn cửa chống cháy nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối về kỹ thuật.

Chinh phục "thước đo lửa" bằng công nghệ lõi

Giai đoạn 2020-2024 đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành xây dựng khi quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD được ban hành với những yêu cầu kỹ thuật cực kỳ khắt khe về giới hạn chịu lửa của cửa ngăn cháy. Trước thách thức này, với kinh nghiệm 10 năm nghiên cứu và sản xuất, BK Door nhanh chóng làm chủ công nghệ để vượt qua các bài kiểm định ngặt nghèo nhất.

Các dòng sản phẩm chủ lực của BK Door (cửa thép chống cháy, cửa cuốn chống cháy) đều được thử nghiệm đốt mẫu theo tiêu chuẩn TCVN 9383:2012. Công nghệ lõi của BK Door nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa kết cấu thép vững chắc và vật liệu cách nhiệt thế hệ mới Magie Oxide (MGO).

Nhờ đó, sản phẩm của BK Door không chỉ ngăn chặn ngọn lửa trong thời gian 60, 70, 90 hay 120 phút mà còn giữ cho bề mặt cửa không bị nung nóng quá giới hạn, bảo vệ an toàn tối đa khi hỏa hoạn không may xảy ra.

Đại diện BK Door khẳng định: "Mỗi bộ cửa rời nhà máy đều mang theo uy tín 10 năm của chúng tôi. Việc sở hữu đầy đủ Giấy chứng nhận kiểm định PCCC do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp cho từng lô hàng là cam kết pháp lý cao nhất mà BK Door gửi tới các chủ đầu tư."

Đối tác tin cậy của những công trình trọng điểm

Hành trình 10 năm của BK Door được đánh dấu bằng sự hiện diện tại hàng loạt dự án uy tín như: Dự án Hinode Royal Park; Gem Park Hải Phòng; chung cư Tecco Complex Thái Nguyên..cùng hệ thống các nhà máy công nghiệp lớn trên cả nước như: nhà máy Haohua Bình Phước; nhà máy Cutabove Việt Nam; nhà máy TP-Link Hải Phòng...

Lợi thế cạnh tranh giúp BK Door chinh phục các chủ đầu tư khó tính không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở chính sách "giá gốc tại nhà máy". Nhờ quy trình sản xuất khép kín, không qua trung gian thương mại, BK Door giúp chủ đầu tư tối ưu hóa chi phí mà vẫn nhận được dịch vụ trọn gói từ tư vấn, sản xuất đến thi công lắp đặt và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.

Bước sang thập kỷ mới, BK Door đặt mục tiêu tiếp tục tiên phong trong việc nghiên cứu các giải pháp PCCC thông minh, an toàn hơn, giữ vững vị thế là đối tác chiến lược của ngành xây dựng.