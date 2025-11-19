Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 3 người mất tích: Tìm thấy thi thể một nạn nhân

(VTC News) -

Liên quan đến vụ sạt lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, ông Nguyễn An - Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn - xác nhận khoảng 15h30 ngày 19/11, các lực lượng tìm kiếm phát hiện một thi thể nam dưới đống bùn đất.

"Tuy nhiên, do thi thể không còn nguyên vẹn nên chưa xác định tên tuổi cụ thể nạn nhân. Phải chờ cơ quan chuyên môn vào cuộc mới có thể xác định danh tính.

Hiện các lực lượng vẫn nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại mất tích trong vụ sạt lở" - ông An thông tin thêm.

Thi thể nam giới được tìm thấy trong đống bùn đất.

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Công an xã Hùng Sơn cho biết ngoài 3 người bị vùi lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sáng nay (19/11), lực lượng chức năng tiếp tục vào hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, khi đang tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng giật mình khi nghe tiếng nổ lớn vang lên ngay ở điểm sạt lở cũ. Ngay sau đó, đất đá tiếp tục sạt xuống mạnh, buộc lực lượng tham gia tìm kiếm phải khẩn trương rút khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.