Sập taluy cao 5 mét ở Đà Lạt, đất đá vùi lấp nhà cửa bên dưới

(VTC News) -

Ngày 7/11, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đang phối hợp với các đơn vị liên qua hỗ trợ người dân xử lý, khắc phục hậu quả vụ sập bờ taluy cao 5 m trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, mưa lớn kéo dài, một bờ taluy dài 20 mét của gia đình bà Đỗ Thị Kim Thúy bị đổ sập một phần (dài khoảng 6 mét). Vụ sập bờ taluy trên đã khiến đất, đá đổ lên nhà nhà tôn rộng 50 mét của một người dân bên dưới.

Ghi nhận của cơ quan chức năng, bờ taluy của gia đình bà Đỗ Thị Kim Thúy dùng để chắn đất, có kết cấu kè đá, phía trên xây gạch cao khoảng 5 mét.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thúy cho biết sẽ xin phép xây dựng lại bờ taluy bị đổ sập trên theo quy định. Đồng thời, bà Thúy sẽ đền bù phần tài sản của gia đình bên dưới bị thiệt hại.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 13 - Kalmaegi, tại quốc lộ 27C, đoạn qua địa phận xã Lạc Dương (Lâm Đồng), nhiều cây lớn bất ngờ ngã đổ chắn ngang đường, khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Còn tại xã Đam Rông 1, do ảnh hưởng của bão số 13 đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối ngã đổ chắn ngang quốc lộ 27.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Lạc Dương và Đam Rông 1 (Lâm Đồng) đã huy động dân quân, Ban Chỉ huy Quân sự xã đến hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, cắt dọn cây gãy đổ trên tuyến đường.