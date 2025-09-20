Sản phụ cùng thai nhi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa có báo cáo gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk về một trường hợp sản phụ tử vong tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chiều 16/9, sản phụ L.T.A.N. (SN 1986, ngụ xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) đau bụng nên được đưa vào Bệnh viện Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Đến ngày 17/9, sản phụ bắt đầu chuyển dạ.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Khoảng 14h50 cùng ngày, sản phụ đột ngột khó thở, tím tái, lơ mơ, không tiếp xúc, mạch nhanh nhỏ khó bắt, ối vỡ trắng đục…Bệnh nhân được xử trí đặt NKQ, cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn. Đến 14h54, bệnh nhân tái lập tuần hoàn, thở qua bóp bóng, tim thai âm tính, ối vỡ.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị với chẩn đoán: Thuyên tắc ối/con lần 3 thai 40 tuần 1 ngày chuyển dạ. Tại đây, các bác sĩ đã tiếp tục cấp cứu sản phụ N.

Đến khoảng 21h cùng ngày, dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng sản phụ N. và thai nhi đã tử vong. Sau đó, người nhà đã đưa 2 mẹ con về nhà lo hậu sự.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về trường hợp bệnh nhân tử vong do ngưng hô hấp tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân/theo dõi thuyên tắc ối/rối loạn đông máu nặng/toan chuyển hóa nặng…