Sản phụ tố bác sĩ tắc trách khiến trẻ tử vong, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói gì?

Sản phụ kể lại “đêm định mệnh”

Mới đây, chị Ngọc Trần đã đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ về đêm “định mệnh” vào hồi 1h ngày 29/7 khi nhập viện đi đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Chị Ngọc Trần kể lại, 1h sáng 29/7, chị phát hiện ra “máu báo thai”, gọi bác sĩ Nguyễn Văn T. được tư vấn theo dõi tại nhà. 15 phút sau có dấu hiệu vỡ ối, chồng lập tức đưa vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 2h sáng, làm thủ tục nhập viện, xác định vỡ ối, gia đình chọn gói sinh dịch vụ với bác sĩ T. là người đỡ chính. Chồng chị chủ động gọi báo bác sĩ.

Sau khi đóng viện phí, chị được đưa lên Khoa đẻ tự nguyện D3 rồi về phòng chờ, không được giải thích gì thêm. Từ 2h đến 7h sáng, chị liên tục chịu cơn gò, rất mệt. 7h, hộ tá yêu cầu chị đưa đồ cá nhân cho người nhà và chờ. Đến 9–10h bác sĩ T. mới đến, khám thấy cổ tử cung mở 2cm và chỉ định truyền kích sinh rồi rời đi.

Sản phụ Ngọc Trần đăng ký sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đầu giờ chiều, hộ tá truyền thêm thuốc. 13h45, chị mở 9cm, được đưa sang phòng sinh. Tại đây, hộ tá chỉ yêu cầu đặt chân lên bàn và tự rặn, không hướng dẫn gì thêm. Suốt 1 giờ rặn trong đau đớn, chị nhiều lần hỏi bác sĩ nhưng chỉ nhận lại câu trả lời hời hợt. Gần 15h, tim thai yếu, chị phải thở oxy. Hộ tá gọi bác sĩ khác và báo chồng vào, sau đó rời đi, để hai vợ chồng ngồi chờ trong lo lắng.

Sau đó bác sĩ T. xuất hiện, trực tiếp hướng dẫn rặn đẻ. Chỉ khoảng 10 phút, chị sinh con. Bé chào đời tím tái, không khóc, được đưa đi hồi sức. Đến 15h20, bé được chuyển lên khoa Sơ sinh cấp cứu, còn chị về phòng hậu sản.

Dù được điều trị tích cực, tình trạng bé không cải thiện. 19h cùng ngày, bé chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán suy hô hấp nặng, tăng áp lực động mạch phổi, xẹp buồng tim. Sau nhiều ngày điều trị, đến 7/8, bé không qua khỏi.

Chị Ngọc Trần cho biết, từ khi nhập viện đến lúc con mất, gia đình không nhận được giải thích y khoa cụ thể nào từ bác sĩ T. hay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thậm chí, khi chồng gọi điện hỏi, bác sĩ T. chỉ nói “do gia đình đen”, hoặc đổ lỗi chị “rặn lâu” và do bệnh lý, trong khi thực tế chị chỉ rặn 10-15 phút là sinh.

Lãnh đạo bệnh viện nói gì?

Liên quan đến vụ việc, TS Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sự việc như mạng xã hội đưa đã xảy ra vào tháng 7 và bác sĩ trong câu chuyện là Nguyễn Văn Thư.

Chia sẻ về thể trạng của bệnh nhi sau khi chào đời, ông Hưng cho biết, trẻ sinh ra có chỉ số Apgar thấp, được theo dõi rồi chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bác sĩ sơ sinh điều trị tích cực 10 ngày nhưng không đáp ứng, trẻ được chẩn đoán tử vong do bệnh lý phổi, phổi không trưởng thành.

“Khi còn trong bụng mẹ, phổi chưa thực hiện chức năng hô hấp. Sau sinh, phổi phải hoạt động độc lập nhưng do phế nang không trưởng thành nên gây thiếu oxy, tím tái và tăng áp lực động mạch phổi. Trường hợp này, dù sinh thường hay mổ thì kết quả cũng không thay đổi”, ông Hưng thông tin.

Cũng theo ông Hưng, những bất thường như khối u hay tràn dịch phổi có thể phát hiện được qua siêu âm định kỳ, nhưng việc phổi có trưởng thành hay không chỉ được xác định sau khi chào đời.

Trước câu hỏi vì sao sản phụ chuyển dạ 15 tiếng, nếu sinh thường khó sao không chuyển hướng sinh mổ. Vị lãnh đạo này cho biết: “Bệnh nhân đang theo dõi sinh thường được, chúng tôi cho sản phụ nằm theo dõi và kiểm soát chuyên môn bằng thiết bị monitoring”.

Về việc sản phụ “tố” bác sĩ tắc trách, không hỗ trợ và có mặt kịp thời khi bệnh nhân nhập viện, ông Hưng nói rằng, sau ca đẻ, bệnh viện đã họp về vấn đề này và làm việc với gia đình. “Về quy trình theo dõi đẻ và trình độ chuyên môn không có vấn đề gì, chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát sao”, ông Hưng nói.