Sắm Tết rộn ràng cùng MediaMart: Ưu đãi ngập tràn lên tới 50%

(VTC News) -

Tết Nguyên đán đang đến gần, mang theo không khí mua sắm cuối năm ngày càng nhộn nhịp trên khắp thị trường. Khi năm mới chỉ còn cách vài tuần, nhiều gia đình đã chủ động lên kế hoạch sửa sang, nâng cấp không gian sống và chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để đón một mùa Tết trọn vẹn, ấm cúng và tiện nghi.

Đồng hành cùng nhịp mua sắm cao điểm đó, MediaMart chính thức khởi động chương trình khuyến mại “Ưu đãi ngập tràn – Rộn ràng sắm Tết”, mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn lên tới 50%, áp dụng đồng loạt trên toàn hệ thống từ ngày 12/01 đến 26/01/2026.

Ưu đãi đồng loạt trên nhiều ngành hàng – Mức giảm lên tới 50%

Theo ghi nhận, chương trình áp dụng mức giảm trực tiếp từ 30–50% cho hàng loạt ngành hàng chủ lực như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, đồ gia dụng và thiết bị công nghệ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm – sum họp – sinh hoạt của các gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Không chỉ được hưởng lợi từ mức giá giảm sâu, khách hàng khi mua sắm tại MediaMart còn tối ưu ngân sách nhờ nhiều quyền lợi cộng thêm như: quà tặng thiết thực đi kèm sản phẩm, combo mua kèm giảm giá chéo, voucher ưu đãi và lì xì đầu năm với tổng giá trị lên tới hàng triệu đồng.

Nhờ đó, mỗi đơn hàng không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại giá trị sử dụng cao hơn, giúp người tiêu dùng chủ động sắm Tết sớm, đủ đầy mà vẫn kiểm soát tốt ngân sách chi tiêu cuối năm.

MediaMart đồng loạt triển khai ưu đãi cho nhóm sản phẩm TV đáp ứng nhu cầu giải trí tại nhà tăng cao trong dịp Tết,. Mặt bằng giá nhiều mẫu TV được điều chỉnh giảm mạnh, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Cụ thể, TV LED SMART 4K 55' Inch Samsung UA55U8500FKXXV được giảm 43%, từ 18.300.000 đồng xuống còn 10.490.000 đồng. Khách hàng mua TV còn được giảm thêm 10% khi mua kèm lò vi sóng, nồi chiên hoặc bếp từ Roler trong ngày xuất bán TV.

Bên cạnh đó, Smart Tivi LG OLED evo 4K 55 inch OLED55B5PSA được ưu đãi 44%, giá chỉ còn 19.990.000 đồng, đồng thời giảm thêm 20% khi mua kèm giá treo và phụ kiện AV như cáp HDMI. Ở phân khúc phổ thông, TV LED Smart 32 Inch COEX 32FH5000Y Android TV ghi nhận mức giảm sâu tới 53%, giá chỉ còn 3.490.000 đồng, áp dụng ưu đãi mua kèm giá treo và phụ kiện AV giảm thêm 20%.

Song song với nhóm sản phẩm giải trí, các thiết bị điện lạnh phục vụ sinh hoạt gia đình dịp cuối năm cũng được MediaMart đẩy mạnh ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cao điểm. Nổi bật là Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 9Kg FV1409S4M được giảm 36%, giá còn 8.990.000 đồng, tặng bếp nướng điện COEX CEG-2124 và lì xì 500.000 đồng. Máy giặt lồng ngang INVERTER 8.5kg COEX FW-85CW1409IGB-11 được ưu đãi 33%, giá chỉ 5.390.000 đồng, tặng máy sấy tóc Roler 1000W RHD-1110G trị giá đến 500.000 đồng.

Ở nhóm tủ lạnh, Tủ lạnh Samsung Inverter 583 lít Side By Side RS57DG400EM9SV được bán với giá 15.490.000 đồng (giảm 26%), tặng bếp nướng điện COEX CEG-2124 cùng lì xì 1.000.000 đồng. Trong khi đó, Tủ lạnh 2 cửa Bespoke Inverter 322 Lít COEX RT-4011GWB-BS (mặt gương trắng, xanh) được giảm sâu 40%, còn 11.990.000 đồng, tặng máy xay sinh tố Coex CB-4103 trị giá đến 900.000 đồng.

Đối với các thiết bị gia dụng thiết yếu, MediaMart tiếp tục ghi nhận mức điều chỉnh giá mạnh trong khuôn khổ chương trình khuyến mại. Lò vi sóng 20L Electrolux EMM20K22B được giảm 42%, giá chỉ còn 1.690.000 đồng.

Đáng chú ý, Nồi chiên không dầu điện tử đa chức năng 6.5 lít ROLER RA-3132 giảm 52%, giá chỉ 1.190.000 đồng, áp dụng giá sốc không giới hạn số lượng. Bình nóng lạnh Roler 15L WH-8111 giảm kỷ lục 54%, còn 1.390.000 đồng, kèm ưu đãi tặng công lắp đặt và dây cấp trị giá 250.000 đồng. Ngoài ra, Quạt sưởi CERAMIC ROLER RC-2119R cũng được ưu đãi, giá chỉ 1.290.000 đồng, phù hợp nhu cầu sưởi ấm trong mùa lạnh.

Ở nhóm sản phẩm công nghệ, MediaMart triển khai nhiều ưu đãi kết hợp quà tặng và lì xì, giúp người tiêu dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị dịp cuối năm. Laptop Acer Aspire Lite 14 Gen2 AL14-52M-32KV được bán với giá 10.490.000 đồng, kèm lì xì 200.000 đồng và balo Acer.

Laptop ASUS ExpertBook P1503CVA-S71707W có giá ưu đãi 14.990.000 đồng, tặng lì xì 300.000 đồng, chuột không dây ASUS và phần mềm diệt virus McAfee bản quyền 1 năm. Ở phân khúc smartphone cao cấp, iPhone 17 Pro Max 256GB được giảm trực tiếp 2 triệu đồng, giá còn 36.990.000 đồng. Trong khi đó, Xiaomi Redmi Note 14 (6GB/128GB) được giảm 1,2 triệu đồng, hiện chỉ còn 4.290.000 đồng.

An tâm mua sắm với chính sách hậu mãi chuyên nghiệp

Trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi, người tiêu dùng không chỉ được tiếp cận với hàng ngàn sản phẩm chính hãng tới từ các thương hiệu lớn với mức giá ưu đãi mà còn nhận được những đặc quyền thiết thực như: Trả góp 0% lãi suất, bảo hành lỗi 1 đổi 1 lên tới 90 ngày (áp dụng tùy sản phẩm), miễn phí giao hàng và lắp đặt nhanh chóng. Đây là cơ hội giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mua sắm, tân trang nhà cửa và nâng cấp thiết bị đón Tết một cách nhẹ nhàng, tiết kiệm và chủ động hơn.

Chương trình “Ưu đãi ngập tràn – Rộn ràng sắm Tết” hiện đang được triển khai tại toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc và các kênh mua sắm trực tuyến mediamart.vn và thegioidienmay.com. Để không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn, khách hàng có thể ghé trực tiếp siêu thị MediaMart gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900 6788 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.