Chạy xe máy vào làn ô tô, va chạm xe đầu kéo khiến 2 người thương vong

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng nay 14/1, hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Khi đến khu vực dốc Thiên Thu, thuộc phường Đông Hòa (TP.HCM), xe máy chạy vào làn đường dành cho ô tô và xảy ra va chạm với một xe đầu kéo mang biển kiểm soát TP.HCM chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến giao thông qua khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM ùn tắc cục bộ khoảng 1km.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến khoảng 9h cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn, các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Theo người dân địa phương, đoạn Quốc lộ 1 từ khu vực Tân Vạn đến dốc Thiên Thu thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy lấn làn ô tô, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều người chạy xe máy cố tình đi vào làn dành riêng cho ô tô để di chuyển nhanh hơn, bất chấp hệ thống biển báo cấm và nguy cơ tai nạn rình rập.

Trước đó không lâu, tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô. Khoảng 6h45 ngày 8/1, anh L.V.Q.M. (SN 2007, trú tại Nghệ An) chạy xe máy trên đường Cầu Giấy theo hướng Xuân Thủy. Khi đến trước số nhà 224 Cầu Giấy, người này phóng nhanh, mất lái và ngã ra đường.

Đúng thời điểm đó, một ô tô bán tải chạy cùng chiều không kịp xử lý đã cán qua, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.