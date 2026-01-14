BIDV SCFast 2026 - giải pháp toàn diện hỗ trợ doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng

(VTC News) -

Trợ lực quan trọng cho doanh nghiệp

BIDV hiện là ngân hàng dẫn đầu thị trường tài trợ chuỗi cung ứng xét trên cả số lượng khách hàng và quy mô dư nợ. Với khả năng cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của từng doanh nghiệp, BIDV đã và đang đồng hành cùng gần 100 chuỗi cung ứng thuộc nhiều lĩnh vực như ô tô, thức ăn chăn nuôi, hóa chất - phân bón và vật liệu xây dựng,... trở thành đơn vị đứng đầu thị trường về số lượng chuỗi triển khai.

Từ việc nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, BIDV mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ tài trợ nhà cung cấp, bao thanh toán bên mua, bao thanh toán bên bán đến thấu chi nhà phân phối… Đặc biệt, mới đây, BIDV đã chính thức ra mắt nền tảng số BIDV SCF, cho phép khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình tài trợ chuỗi cung ứng trực tuyến, từ đăng ký, phê duyệt đến giải ngân và quản lý giao dịch, đảm bảo nhanh chóng - an toàn - bảo mật.

Giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng toàn diện

Chương trình BIDV SCFast 2026 là trợ lực quan trọng, tạo đà bứt phá cho cả doanh nghiệp trung tâm và các doanh nghiệp vệ tinh. Với gói tín dụng quy mô lớn lên tới 15.000 tỷ đồng, BIDV áp dụng mức lãi suất cạnh tranh, linh hoạt, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vốn và nâng cao vị thế trên thị trường. Bên cạnh đó, cơ chế cấp hạn mức tài trợ chuỗi được thiết kế với giá trị lớn, bám sát theo doanh số giao dịch thực tế giữa doanh nghiệp trung tâm và các doanh nghiệp vệ tinh.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp SME được doanh nghiệp trung tâm giới thiệu tham gia chương trình, BIDV áp dụng các điều kiện tín dụng hấp dẫn, bao gồm: Tỷ lệ tài sản bảo đảm (TSBĐ) thấp hơn chính sách chung tới 10%; Chấp nhận TSBĐ là hàng tồn kho, với tỷ lệ tài trợ lên tới 85% giá trị đơn hàng; Tăng hạn mức tín dụng mùa vụ lên tới 30% so với hạn mức thông thường; Hạn mức tín chấp dành cho Nhà phân phối trong một số ngành mục tiêu lên tới 10 tỷ đồng.

Ngoài các đặc quyền tín dụng, BIDV còn hỗ trợ doanh nghiệp số hóa quy trình giao dịch với chương trình tặng chữ ký số miễn phí. Cụ thể, mỗi doanh nghiệp sẽ được miễn phí 12 tháng sử dụng tối đa 03 chữ ký số từ các nhà cung cấp uy tín (VNPT hoặc Viettel), bao gồm: 01 chữ ký số tổ chức cho doanh nghiệp; 02 chữ ký số cá nhân dành cho: người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền; Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán hoặc cán bộ được phân quyền sử dụng hệ thống BIDV SCF.

Trải nghiệm giao dịch liền mạch, toàn trình trên BIDV SCF

Nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, các sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng của BIDV đã được số hóa toàn diện và tích hợp trên nền tảng BIDV SCF, giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Với hệ thống được triển khai trên Public Cloud và kiến trúc kết nối mở, BIDV SCF đảm bảo độ linh hoạt, ổn định, bảo mật cao và sẵn sàng kết nối với các hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP) của khách hàng. BIDV SCF đem đến những lợi ích vượt trội cho cả doanh nghiệp trung tâm (Bên mua) và nhà cung cấp, nhà phân phối (Bên bán). Đối với Bên mua, hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khoản phải thu/phải trả tự động: Tải hóa đơn theo lô, xác nhận thanh toán, thiết lập điều kiện tài trợ riêng biệt cho từng chuỗi cung ứng.

Với BIDV SCF, mọi thông tin phục vụ chuỗi cung ứng được quản lý tập trung trên một dashboard trực quan, hỗ trợ báo cáo đa chiều, đảm bảo tối ưu nguồn lực cho doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về BIDV SCF và trải nghiệm nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng hàng đầu cũng như tận hưởng ưu đãi hấp dẫn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 9248 hoặc liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất. BIDV cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững, mang đến các giải pháp tài chính tối ưu và phù hợp với từng giai đoạn tăng trưởng.

Với những giải pháp hiệu quả và sự đón nhận tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, BIDV đã được Tạp chí The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Best Trade Finance and Supply Chain Finance Bank in Vietnam” (Ngân hàng tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam) 2 năm liên tiếp 2024, 2025.