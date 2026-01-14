Lớn lên giữa 'năm châu thu nhỏ': Trải nghiệm sống hiếm có của trẻ em Ocean City

(VTC News) -

Với cộng đồng cư dân đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, siêu đô thị phía Đông Thủ đô đang tạo nên một “năm châu thu nhỏ”, nuôi dưỡng tuổi thơ của trẻ bằng những trải nghiệm đa văn hóa cùng tư duy và tầm nhìn toàn cầu.

Môi trường sống đa văn hóa

Giá trị mà chị Minh Hạnh tâm đắc nhất sau gần hai năm chuyển về Ocean City không nằm ở căn nhà mới, mà ở sự thay đổi của cô con gái. Cô bé trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, phản xạ ngoại ngữ linh hoạt và chủ động kết nối với những người bạn đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

“Chúng tôi chuyển nhà một phần vì nội thành ngày càng chật chội, nhưng quan trọng hơn là mong muốn tìm một môi trường sống tốt hơn cho con”, chị Hạnh chia sẻ.

Trải nghiệm thực tế tại Ocean City khiến chị tin rằng quyết định chuyển cư đã mang lại cho gia đình nhiều hơn một không gian sống xanh hay hệ tiện ích đồng bộ, đó là một môi trường nuôi dưỡng tư duy cởi mở và khả năng hội nhập của con trẻ.

Ocean City đang là mái nhà chung của cộng đồng đa quốc tịch, đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Câu chuyện của chị Minh Hạnh cho thấy tiêu chí chọn nơi an cư của các gia đình trẻ ngày càng gắn liền với nhu cầu nuôi dưỡng tương lai của con trẻ trong một môi trường sống toàn diện.

Ocean City hiện là điểm hẹn của cộng đồng cư dân đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ các doanh nhân năng động, chuyên gia quốc tế, du học sinh hồi hương cùng các gia đình trẻ thành đạt. Trong môi trường ấy, trẻ em được lớn lên giữa một “năm châu thu nhỏ”, nơi ngôn ngữ và văn hóa quốc tế không đơn thuần nằm trong sách vở, mà hiện diện trong từng cuộc gặp gỡ và trò chuyện thường nhật.

“Con tôi có bạn học là người Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ… Con dùng tiếng Anh nhiều hơn khi chơi với bạn, khi tham gia các hoạt động chung. Có lúc còn về nhà sửa phát âm cho bố mẹ”, chị Hạnh vui vẻ nói.

Các cư dân nhí của Ocean City được tận hưởng môi trường và chất lượng giáo dục quốc tế ngay bên nhà.

Thực tế cho thấy, trong cộng đồng cư dân đa quốc tịch, ngoại ngữ tại Ocean City không còn là kỹ năng “phải học”, mà trở thành ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Trẻ được nghe, nói và phản xạ liên tục trong những tình huống đời thực, tạo nền tảng vững chắc cho năng lực ngôn ngữ và sự tự tin trong giao tiếp quốc tế.

Hệ sinh thái nuôi dưỡng công dân toàn cầu tương lai

Ngày nay, bên cạnh chỉ số thông minh (IQ) và trí tuệ cảm xúc (EQ), năng lực thích nghi, thấu hiểu và giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, còn được gọi là trí tuệ văn hóa (Cultural Quotient - CQ), ngày càng trở thành nền tảng quan trọng của thế hệ công dân toàn cầu.

Ocean City là một trong số ít đại đô thị tại Việt Nam có khả năng nuôi dưỡng CQ cho trẻ em một cách tự nhiên, thông qua sự kết hợp hài hòa giữa môi trường sống, giáo dục và hệ trải nghiệm đa lớp được quy hoạch bài bản.

Hệ thống giáo dục chất lượng cao hiện diện ngay trong nội khu mang đến cho cư dân nhí cơ hội tiếp cận các mô hình đào tạo tiên tiến, từ Vinschool, Brighton College Vietnam, Dewey School, đến Đại học VinUni… Cùng với chương trình học chuẩn quốc tế, môi trường học tập đa văn hóa được hình thành, giúp việc học trở thành một phần của đời sống và trải nghiệm thường nhật.

Tại Ocean City, không gian giáo dục còn được mở rộng ra khỏi lớp học, hòa vào hệ sinh thái thiên nhiên rộng lớn với hơn 200 hecta cây xanh và mặt nước. Mỗi cư dân được hưởng tới 25m2 không gian xanh, gấp gần 3 lần so với khuyến nghị của WHO. Thiên nhiên trở thành những lớp học mở, giúp trẻ cân bằng thể chất và tinh thần, hình thành lối sống lành mạnh, khả năng quan sát và cảm xúc tích cực.

Song song với đó là hệ thống tiện ích thể thao, giải trí quy mô lớn trải khắp đại đô thị, với hàng trăm 300 sân thể thao, khoảng 30 bể bơi, hơn 70 sân chơi trẻ em cùng “thiên đường biển” VinWonders Water Park và VinWonders Wave Park. Các trung tâm năng khiếu và câu lạc bộ nghệ thuật, ngoại ngữ, thể thao luôn sôi động, tạo điều kiện để trẻ phát triển thể chất, khám phá sở trường và hoàn thiện kỹ năng mềm.

Hệ tiện ích sát hiên nhà tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất và tinh thần.

Ocean City đồng thời là điểm hẹn quen thuộc của các lễ hội và sự kiện văn hóa quốc tế diễn ra quanh năm. Lễ hội ẩm thực Ý, các sự kiện văn hóa Hàn Quốc, lễ hội Giáng sinh phong cách Venice L’Amore, giải chạy Santa's Home Run, lễ hội Xuân - Ánh sáng phương Đông và chuỗi concert quy mô lớn… đưa siêu đô thị phía Đông Thủ đô trở thành một không gian trải nghiệm đa văn hóa sống động. Trẻ em có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và truyền thống khác nhau trong môi trường sống an toàn, qua đó trí tuệ văn hóa được hình thành và nuôi dưỡng một cách tự nhiên.

Với hệ sinh thái giáo dục, tiện ích và trải nghiệm được quy hoạch đồng bộ, Ocean City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng của các gia đình hiện đại, mà còn tạo dựng môi trường sống lý tưởng để trẻ em phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tư duy toàn cầu.