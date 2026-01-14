'Nắng vàng trên cát, lộc về đầy tay' tại thủ phủ kiệu Tết Gia Lai

Kiệu ở đây được trồng từ cuối mùa mưa, chăm suốt ba tháng ròng, để đến đúng dịp cuối năm thì nhổ lên, bán ra thị trường phục vụ muối dưa kiệu, làm mâm cỗ Tết. Năm nay, mùa vụ ấy đến trong một tâm thế rất khác. Khác bởi trước đó là những tháng ngày bão lũ dồn dập. Mưa lớn kéo dài, nước ngập trắng ruộng, nhiều người từng lo: “Chắc năm nay mất kiệu rồi”. Kiệu là cây ưa đất thoát nước, sợ úng. Chỉ cần ngập vài ngày là dễ thối củ, hư rễ. Vậy nên sau những đợt mưa lũ, không ít hộ trồng kiệu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một vụ thất thu.