Ứng dụng cho người cô đơn 'gây bão' tại Trung Quốc

(VTC News) -

Ứng dụng di động mang tên gọi gây sốc: “Sileme” (tạm dịch: Bạn đã chết chưa?), đang chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các ứng dụng trả phí được tải về nhiều nhất trên nền tảng App Store tại Trung Quốc.

Ứng dụng hoạt động rất đơn giản. Người dùng chỉ cần nhấn vào một nút tròn màu xanh lớn có hình bóng ma dễ thương để xác nhận mình vẫn còn sống mỗi ngày.

Nếu không nhấn nút trong hai ngày liên tiếp, đến ngày thứ ba, ứng dụng sẽ tự động gửi e-mail đến địa chỉ liên lạc khẩn cấp mà người dùng đã thiết lập trước đó, thông báo rằng họ có thể đang gặp nguy hiểm.

Ứng dụng “Sileme” dẫn đầu bảng xếp hạng các ứng dụng trả phí được tải về nhiều nhất trên nền tảng App Store tại Trung Quốc. (Ảnh: Ilkha)

Ra mắt từ tháng 5/2025 với mức giá ban đầu miễn phí, sau đó chuyển sang trả phí với mức giá 8 nhân dân tệ (khoảng 30.000 đồng), “Sileme” nhanh chóng bùng nổ trong vài tuần gần đây và liên tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng lượt tải về của các ứng dụng trả phí tại Trung Quốc.

Trên phiên bản quốc tế, ứng dụng được đặt tên là “Demumu” và cũng lọt top các ứng dụng được tải về nhiều nhất tại Mỹ, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Tây Ban Nha, phần lớn nhờ cộng đồng người Hoa sinh sống ở nước ngoài.

Ý tưởng nhỏ, thành công lớn

Đội ngũ phát triển ứng dụng “Sileme” chỉ gồm ba người trẻ sinh sau năm 1995, làm việc tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Họ công khai chi phí phát triển ứng dụng chỉ khoảng 1.000 - 1.500 nhân dân tệ (3,7 - 5,6 triệu đồng), không quảng cáo, không tiếp thị, mọi thứ lan tỏa hoàn toàn tự nhiên qua mạng xã hội.

Giờ đây, khi ứng dụng bùng nổ thành một hiện tượng khắp Trung Quốc, họ thu lãi lớn và đang cân nhắc bán 10% cổ phần công ty với giá 1 triệu nhân dân tệ, đồng thời định giá doanh nghiệp lên tới 10 triệu nhân dân tệ (37,6 tỷ đồng).

Người dùng ứng dụng “Sileme” chỉ cần nhấn vào một nút tròn màu xanh lớn có hình bóng ma dễ thương để xác nhận mình vẫn còn sống mỗi ngày. (Ảnh: The News)

Dù thành công, tên gọi của ứng dụng vẫn gây tranh cãi lớn. Nhiều người cho rằng nó quá u ám, dễ mang lại điềm xấu, và đề xuất đổi tên thành “Bạn còn sống không?” hay “Bạn ổn chứ?”.

Đội ngũ phát triển thừa nhận đang nghiêm túc xem xét việc đổi tên, đồng thời lên kế hoạch bổ sung tính năng gửi tin nhắn SMS thay vì chỉ e-mail, điều chỉnh giao diện sao cho thân thiện hơn với người cao tuổi, và thậm chí phát triển phiên bản ứng dụng dành riêng cho người già, nhóm tuổi hiện chiếm hơn 1/5 dân số Trung Quốc.

Khi nỗi sợ thầm kín được vén màn

Thành công của “Sileme” gắn liền với thực trạng "sống một mình" gia tăng mạnh mẽ tại Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn Cầu, nhiều nghiên cứu cảnh báo đến năm 2030, Trung Quốc có thể có tới 200 triệu hộ gia đình chỉ có một thành viên, chiếm hơn 30% tổng số hộ.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiện tượng trên do mức độ đô thị hóa nhanh chóng, chính sách một con để lại hậu quả lâu dài, cùng với tỷ lệ kết hôn muộn gia tăng. Bên cạnh đó, chi phí nhà ở cao và áp lực công việc khiến nhiều người trẻ Trung Quốc chọn sống độc thân hoặc xa gia đình.

Nhiều người dùng “Sileme” thẳng thắn chia sẻ họ tải ứng dụng vì nỗi sợ chết mà không ai hay biết. Một trong những bình luận lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cho biết: “Người sống một mình ở bất kỳ giai đoạn nào cũng cần ứng dụng này, kể cả người hướng nội, trầm cảm, thất nghiệp hay những đối tượng dễ tổn thương khác”.

Chi phí nhà ở cao và áp lực công việc khiến nhiều người trẻ Trung Quốc chọn sống độc thân hoặc xa gia đình. (Ảnh: Shutterstock)

Một bình luận khác bày tỏ: “Tôi sợ mình chết mà không ai gọi cứu, thậm chí không biết ai sẽ lo hậu sự cho mình”.

Wilson Hou, 38 tuổi, làm việc tại Bắc Kinh và chỉ về nhà với vợ con hai lần mỗi tuần, là một ví dụ điển hình. Anh cho biết đã tải “Sileme” ngay khi nó được ra mắt vì lo ngại “nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể chết một mình trong căn hộ thuê mà không ai biết”. Wilson thiết lập e-mail của mẹ mình làm địa chỉ liên lạc khẩn cấp trên ứng dụng.

Sự nổi lên của “Sileme” còn là lời cảnh báo về việc xã hội hiện đại ngày càng xuất hiện nhiều khoảng trống mà chỉ công nghệ mới có thể lấp đầy. Khi nhịp sống đô thị ngày càng nhanh và mối liên hệ gia đình dần trở nên lỏng lẻo, những nỗi lo thầm lặng về sự cô đơn và an toàn cá nhân đang được hàng triệu người trẻ Trung Quốc thừa nhận một cách thẳng thắn nhất.