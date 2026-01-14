Trẻ mắc sỏi đường tiết niệu tăng, bác sĩ cảnh báo gì?

(VTC News) -

Theo thống kê, số ca trẻ mắc sỏi đường tiết niệu có xu hướng gia tăng, trung bình mỗi năm, Khoa tiết niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận điều trị cho khoảng 30 trường hợp trẻ có sỏi đường tiết niệu, trong đó có gần 20 trường hợp cần can thiệp phẫu thuật.

Đáng lo ngại là không ít bé được đưa đến muộn khi đã có biến chứng ứ nước thận, nhiễm khuẩn tiết niệu nặng, thậm chí suy giảm chức năng thận.

Mới đây nhất là trường hợp bệnh nhi 12 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn, kèm ói, tiểu đục và sốt nhẹ. Sau khi được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ phát hiện bé có sỏi kẹt 1/3 dưới niệu quản trái gây tắc nghẽn hệ niệu dẫn đến nhiễm trùng tiểu kèm ứ nước thận bên trái.

Bác sĩ cảnh báo gia tăng trẻ mắc sỏi đường tiết niệu. (Ảnh: BVCC)

Ngay lập tức, bệnh nhi được ổn định tình trạng nhiễm trùng và lên lịch phẫu thuật lấy sỏi. Ê kíp phẫu thuật lấy sỏi bằng phương pháp nội soi với vết mổ xâm lấn tối thiểu, ít gây đau và thời gian hồi phục nhanh.

Bác sĩ chỉ nguyên nhân trẻ mắc sỏi đường tiết niệu

BS CKII Phan Tấn Đức, Trưởng Khoa Thận Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Ở trẻ em, sỏi đường tiết niệu có thể hình thành tại thận, niệu quản, bàng quang hoặc niệu đạo. Nhiều phụ huynh chủ quan cho rằng trẻ chỉ “đau bụng thoáng qua” hoặc “viêm đường tiểu đơn giản”, tự mua thuốc uống mà không đưa trẻ đi khám sớm.

Việc trì hoãn thăm khám khiến sỏi ngày càng lớn, gây bít tắc dòng nước tiểu, làm tổn thương thận, dễ dẫn đến những hậu quả lâu dài cho sức khỏe của trẻ”.

Tùy vị trí và kích thước, sỏi có thể gây các triệu chứng như đau hông lưng hoặc vùng bụng dưới, đau quặn từng cơn, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục hoặc tiểu ra máu. Ngoài ra, một số trẻ chỉ biểu hiện mơ hồ như hay quấy khóc, biếng ăn, sốt không rõ nguyên nhân.

Tuỳ tình trạng của bệnh, bác sĩ có thể chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như uống thuốc hỗ trợ tống sỏi, tán sỏi qua da, nội soi niệu quản - bàng quang hoặc phẫu thuật trong những trường hợp phức tạp.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ mắc sỏi đường tiết niệu đến từ chế độ ăn mặn, trẻ uống ít nước, lạm dụng thức ăn nhanh, nước ngọt có gas và tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu tái đi tái lại. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi có thể gây ứ nước thận kéo dài, nhiễm khuẩn thận - bể thận, tăng huyết áp hoặc suy thận mạn”.

Lời khuyên của bác sĩ

Bác sĩ cũng lưu ý, một số sai lầm thường gặp của phụ huynh là tự chẩn đoán trẻ đau bụng do rối loạn tiêu hóa hoặc viêm đường tiểu nhẹ, tự ý sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Nhiều gia đình không cho trẻ đi siêu âm, xét nghiệm nước tiểu khi triệu chứng kéo dài; bỏ qua các cơn đau hông lưng tái diễn, chỉ đưa trẻ đi khám khi đau nhiều hoặc tiểu ra máu rõ rệt. Bên cạnh đó, việc ít quan tâm đến thói quen uống nước và đi tiểu đều đặn của trẻ khiến nước tiểu cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần cảnh giác với các dấu hiệu bất thường của đường tiết niệu như đau bụng, đau vùng hông lưng hoặc đau quặn từng cơn.

Các biểu hiện khác gồm tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, nước tiểu đục, tiểu ra máu hoặc có mùi hôi. Trường hợp trẻ sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn, sút cân không rõ nguyên nhân kèm theo triệu chứng đường tiểu cần nghĩ đến khả năng có sỏi hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu.

“Phụ huynh không nên tự ý dùng thuốc cho trẻ tại nhà, đặc biệt là thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc các loại thuốc “lợi tiểu, tan sỏi” truyền miệng. Việc dùng thuốc không đúng có thể che lấp triệu chứng, làm chậm trễ chẩn đoán; một số thuốc còn có nguy cơ gây hại thêm cho thận của trẻ”, BS Thạch nhấn mạnh.

Để phòng ngừa sỏi đường tiết niệu cho trẻ, cần khuyến khích trẻ uống đủ nước mỗi ngày, tăng cường rau xanh và trái cây tươi, hạn chế thức ăn quá mặn, quá nhiều đạm, đồ ăn nhanh và nước ngọt có gas. Trẻ nên được tập thói quen đi tiểu đều, không nhịn tiểu; phụ huynh cần chú ý quan sát màu sắc và tần suất đi tiểu của trẻ.

Với những trẻ có tiền sử sỏi đường tiết niệu, nhiễm khuẩn tiết niệu nhiều lần hoặc trong gia đình có người bị sỏi thận, sỏi niệu, nên đưa trẻ đi khám và siêu âm định kỳ.

Đồng thời, nên hạn chế các thực phẩm và các khoáng chất tham gia vào quá trình tạo sỏi như thịt đỏ, hải sản, thực phẩm chế biến sẵn, chế độ ăn quá nhiều muối và đường.