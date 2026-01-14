Năng lượng mạnh của 'năm số 1' sẽ định hình năm 2026 thế nào theo thần số học?

(VTC News) -

Bước sang năm 2026, nhiều trường phái huyền học cho rằng thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ hoàn toàn mới. Trong đó, thần số học mang đến những góc nhìn đáng chú ý về những thay đổi, thách thức và cơ hội phát triển cá nhân đang chờ đón nhân loại khi tiến vào năm Ngựa Lửa 2026. Trung tâm của bức tranh này là năng lượng của "năm số 1”– biểu tượng của khởi đầu, sáng tạo và sự thức tỉnh.

Năm 2026 dưới góc nhìn thần số học

Theo Letao Wang, nhà tư vấn tâm lý được chứng nhận ở Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời là nhà chiêm tinh học từng đoạt giải thưởng, năm 2026 rung động với tần số đặc biệt của con số 1.

“Trong thần số học, khi rút gọn các chữ số của năm 2026 (2+0+2+6=10, và 1+0=1), chúng ta thu được con số khởi đầu đầy quyền năng này. Đây không chỉ là con số của sự bắt đầu, mà còn là con số của sự trọn vẹn, điểm duy nhất từ đó mọi tiềm năng xuất hiện. Sau một chu kỳ hoàn tất, vũ trụ đang thiết lập lại, mang đến một khởi đầu mới và lời kêu gọi hành động mạnh mẽ", Wang chia sẻ với The Post.

Theo Wang, năm 2026 giống như sự khởi động toàn diện, mời gọi con người gieo những hạt mầm đầu tiên cho một tương lai mà chúng ta đủ can đảm để hình dung. Trong thần số học, số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu, niềm tin vào khả năng sáng tạo, sự xuất hiện của cơ hội và điểm xuất phát của mọi hành trình.

Là chữ số đầu tiên, số 1 được xem như nguồn gốc chứa đựng toàn bộ sức mạnh và lời hứa về những điều phía trước. Nó đại diện cho tính độc lập, chủ động và khát vọng vươn lên, những phẩm chất cốt lõi của mọi quá trình kiến tạo.

Chuyên gia chiêm tinh tiết lộ lý do tại sao con số 1 và Năm Ngựa Lửa lại tượng trưng cho sự tái sinh vũ trụ dành cho tất cả mọi người.

Ý nghĩa thiêng liêng của con số 1

Không chỉ trong thần số học, con số 1 còn mang giá trị biểu tượng sâu sắc trong Kabbalah, hệ thống huyền học cổ của Do Thái. Letao Wang, người sáng lập The Healing Kingdom và là tác giả của bộ bài tiên tri trực giác Mythic Heroes và Celestial Deities, con số 1 gắn liền với Kether – “vương miện” trên Cây Sự sống.

“Từ góc nhìn Kabbalah, con số 1 vô cùng thiêng liêng, tượng trưng cho Kether, sự phát sinh đầu tiên trên Cây Sự sống. Kether là sự thống nhất tối thượng, tiềm năng chưa được biểu hiện chứa đựng toàn bộ tạo hóa. Đó là ánh sáng thuần khiết, không phân biệt, là ý chí thiêng liêng để tồn tại", ông nói.

Theo cách hiểu này, năm 2026 không đơn thuần là một mốc thời gian, mà là lời nhắc nhở về nguồn cội của mọi sáng tạo. Nó khuyến khích con người quay về với bản thể sâu thẳm, nơi mọi khả năng còn ở dạng tiềm ẩn, chờ được đánh thức.

Là chữ số đầu tiên, số 1 chứa đựng tất cả sức mạnh và hứa hẹn về những điều tốt đẹp phía trước.

2026 là năm của bản ngã cao hơn và mục đích sống

Letao Wang cho rằng, 2026 sẽ là năm mỗi cá nhân được kêu gọi hòa hợp với bản ngã cao hơn và mục đích sống cao cả nhất của mình.

“Đây là thời điểm để kết nối với bản sắc cốt lõi và hành động từ nguồn cảm hứng thiêng liêng, chân thực, thay vì bị dẫn dắt bởi những ảnh hưởng bên ngoài. Chúng ta được kêu gọi chuyển hóa ý thức này thành hình thức hữu hình, biến trực giác và lý tưởng thành hành động cụ thể", ông nhấn mạnh.

Theo Wang, trí tuệ cổ xưa của Kinh Dịch cũng phản ánh rõ nét chủ đề về những khởi đầu mạnh mẽ. Trong hệ thống này, số 1 gắn liền với nguyên tắc sáng tạo, được biểu đạt qua quẻ đầu tiên - Qian (乾) (quẻ Càn).

“Năm Qian tượng trưng cho trời cao, sức mạnh và hành động bền bỉ, năng động. Đó là sức mạnh của người khởi xướng, là sự trỗi dậy của rồng. Trong bối cảnh năm 2026, năng lượng này khuyến khích những bước đi quyết đoán, sự tập trung không lay chuyển và sức mạnh cần thiết để mở ra những hướng đi mới. Đây là năm của sự lãnh đạo, đổi mới và việc tự mình tạo dựng con đường", ông giải thích.

Năm 2026 có năng lượng tiên phong của con số 1.

Sự cộng hưởng với chiêm tinh học

Điều đáng chú ý, theo Wang, là những chủ đề của thần số học năm 2026 còn được phản ánh rõ rệt trong bức tranh chiêm tinh.

“Trong một sự trùng hợp đáng kinh ngạc, cả sao Thổ, hành tinh của cấu trúc và kỷ luật và sao Hải Vương, hành tinh của giấc mơ và sự tan rã, sẽ cùng di chuyển vào cung Bạch Dương, cung đầu tiên trong 12 cung hoàng đạo. Đây không phải ngẫu nhiên. Bạch Dương, được cai trị bởi sao Hỏa, là hình mẫu tiên phong, tràn đầy năng lượng ‘1’ thuần túy của sự chủ động và bản sắc cá nhân", ông cho biết.

Theo phân tích của ông, sao Thổ trong Bạch Dương đòi hỏi con người phải xây dựng kỷ luật mới, cấu trúc mới để hình thành một bản sắc mới. Trong khi đó, sao Hải Vương ở Bạch Dương lại thôi thúc chúng ta đốt cháy những câu chuyện cũ, những lớp vỏ bản ngã đã lỗi thời, sử dụng “tro tàn” của quá khứ để viết nên lối sống mới.

Sự kết hợp này, theo Wang, có thể tạo ra cảm giác vừa hứng khởi vừa thách thức: Một mặt là khát vọng bắt đầu, mặt khác là yêu cầu phải từ bỏ những khuôn mẫu không còn phù hợp.

Năng lượng khởi đầu của năm 2026 được phản ánh qua sự di chuyển của hai hành tinh lớn trong cung Bạch Dương, cung hoàng đạo đầu tiên.

Từ thần số học, Kabbalah, Kinh Dịch cho đến chiêm tinh học, các hệ thống biểu tượng khác nhau đều cùng hội tụ ở một thông điệp chung cho năm 2026.

“Năm 2026 là một sự hội tụ vũ trụ. Số học về những khởi đầu mới, vương miện sáng tạo của Kabbalah, sức mạnh sáng tạo của Kinh Dịch và sự thiết lập lại chiêm tinh học trong cung Bạch Dương đều cùng cất lên một điệp khúc: đã đến lúc bắt đầu", Wang kết luận.

Trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động, thông điệp ấy có thể được hiểu như một lời nhắc nhở, năm 2026 không chỉ mang đến thử thách, mà còn mở ra cơ hội để mỗi cá nhân chủ động tái định nghĩa bản thân, khởi xướng những con đường mới và đặt viên gạch đầu tiên cho một chu kỳ phát triển dài hạn.